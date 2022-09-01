KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt sonuçlarının, okulların açılma tarihi de göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimize eklenecektir.

Öte yandan üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.