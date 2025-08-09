KYK YURT başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuru takvimi!

YKS yerleştirme süreci devam ederken, üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için yurt arayışı başladı. Devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, GSB KYK yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. 2025 yılı yurt başvuru süreciyle ilgili ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da, önceki yıllardaki takvime göre başvuruların kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?
KYK yurt başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.
YKS tercihleri bu yıl 1-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra yurt başvurularının başlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz senelere bakıldığında GSB yurt başvurularının ağustosun son günlerinde başlayacağı tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.