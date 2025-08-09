Haberler Yaşam Haberleri KYK YURT başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuru takvimi!
Giriş Tarihi: 9.8.2025 21:42 Son Güncelleme: 9.8.2025 21:42

KYK YURT başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuru takvimi!

Üniversite yerleştirme sonuçları beklenirken gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak KYK yurt başvurularına çevrildi. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde devlet yurtlarında barınmak isteyen binlerce öğrenci, “KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor. GSB tarafından başvuru takvimiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, KYK yurt başvuruları bu yıl hangi tarihler arasında alınacak?

KYK YURT başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuru takvimi!

YKS yerleştirme süreci devam ederken, üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için yurt arayışı başladı. Devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, GSB KYK yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. 2025 yılı yurt başvuru süreciyle ilgili ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da, önceki yıllardaki takvime göre başvuruların kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.

YKS tercihleri bu yıl 1-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra yurt başvurularının başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz senelere bakıldığında GSB yurt başvurularının ağustosun son günlerinde başlayacağı tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
KYK YURT başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuru takvimi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz