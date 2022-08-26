KYK YURT BAŞVURU 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verildi. KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta sona erecek. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

GSB KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurusu e devlet üzerinden yapılmakta. Öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini güncelleyebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilecek.