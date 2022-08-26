KYK yurt başvuruları e devlet ekranı üzerinden devam ediyor. Yurt başvuru işlemlerini tamamlayan yeni kayıt ve ara sınıf öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. KYK yurt başvuru sonuçları ile öğrencilerin devlet yurdu imkânından yararlanıp yararlanamayacağı belli olacak. Bu doğrultuda, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir? GSB 2022 2023 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı
KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verildi. KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta sona erecek. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
KYK yurt başvurusu e devlet üzerinden yapılmakta. Öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini güncelleyebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilecek.
2022-2023 eğitim dönemi KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK kredi ve burs başvuru tarihleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinden duyurulacak. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihine kadar tamamlandı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.
Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yaptı. Daha önce başvuruda bulunan ve başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebildi.
24 Ağustos'ta başlayan yurt başvuruları, 28 Ağustos saat 23.59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiş olunacak.