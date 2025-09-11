Haberler Yaşam Haberleri KYK yurt kayıt işlemleri nasıl yapılır, online mı? KYK yurt ilk kayıt ücreti var mı, ne kadar?
KYK yurt kayıt işlemleri nasıl yapılır, online mı? KYK yurt ilk kayıt ücreti var mı, ne kadar?

KYK yurt kayıt süreci başladı. Üniversite öğrencileri, e-Devlet üzerinden adım adım yapacakları işlemlerle barınma hakkını kazanıyor. Kayıt aşamalarının nasıl yapılacağı, ilk kayıt ücreti olup olmadığı ve ücretlerin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, KYK yurt kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte KYK yurt kayıt işlemlerine dair bilinmesi gerekenler…

Yurt hakkı kazanan öğrenciler için KYK kayıt dönemi e-Devlet üzerinden devam ediyor. Öğrenciler, sistemde belirtilen adımları tamamlayarak kayıt işlemlerini kolayca yapabiliyor. İlk kayıt ücreti konusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, KYK yurt kayıtları nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

KYK YURT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurda yerleştirilen öğrenciler, kendilerine verilen süre içinde öncelikle banka aracılığı ile kayıt ücretini ödeyeceklerdir. Kayıt ücretinin içinde gün bazında yatak ücreti, depozito ücreti ve kimlik ücreti bulunmaktadır. Depozito ücreti kayıt sildirme durumunda öğrenciye iade edilecektir.

KYK YURDU İLK KAYIT ÜCRETİ VAR MI, NE KADAR?

Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, sabit bir tutar olmayıp yurda göre değişmektedir. Bu kapsamda ödeme işlemi sırasında TC KİMLİK numaranızla sorgulama yaptığınızda ücret otomatik olarak karşınıza çıkacaktır.

Ödemeyi Ziraat ATM (KARTSIZ İŞLEMLER / EĞİTİM ÖDEMELERİ), kyk.gsb.gov.tr (E – ÖDEME) den yapabilirsiniz. Yatırmanız gereken ücret, TC KİMLİK numaranızla sorguladığınızda otomatik olarak çıkacaktır.

Ödeme işleminin ardından turkiye.gov.tr'de bulunan "YURT KAYIT İŞLEMLERİ" linkinden taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Bu onay işleminin ardından yurt kaydı gerçekleşmiş olup, öğrenci aynı gün yurtta barınmaya başlayabilir.

KYK YURT KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Üniversite öğrencileri, kayıt için gerekli belgeleri yerleştikleri yurtların iletişim numaraları aracılığıyla öğrenebilirler.

Yurda gittiğinizde bir adet güncel öğrenci belgesi ve en az 6 adet fotoğraf götürmeniz gerekmektedir. Başvuru aşamasında öncelik durumu kodlayan öğrencilerin bu belgelerini kayıt sırasında yurda teslim etmeleri gerekmektedir.

