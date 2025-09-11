KYK yurt kayıt işlemleri nasıl yapılır, online mı? KYK yurt ilk kayıt ücreti var mı, ne kadar?

Yurt hakkı kazanan öğrenciler için KYK kayıt dönemi e-Devlet üzerinden devam ediyor. Öğrenciler, sistemde belirtilen adımları tamamlayarak kayıt işlemlerini kolayca yapabiliyor. İlk kayıt ücreti konusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, KYK yurt kayıtları nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?