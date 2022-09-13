KYK YURT NAKİL İŞLEMLERİ 2022: KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet ile KYK yurt değiştirme başvuru ekranı

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçmiş dönemlerde KYK yurt nakil işlemleri için şehrinizde bulunan KYK Bölge Müdürlüğüne giderek dilekçe vermeniz gerekiyordu.

Ancak KYK yurt değişikliği için artık dilekçe vermeden başvuruda bulunulabiliyor. KYK yurt nakil işlemleri, e-Devlet üzerindeki sistem açıldığı zaman gerçekleştirilebilecek. Yurt nakil işlemleri online başvuru için şu adımların yapılması gerekiyor;

Yurt İzin Alma

Yurt Öneri/Şikayet/Talep

Yurt Nakil

Yurt Kayıp Silme Talebi

Katıldığım Etkinlikler

Yurt Yemek Takip

Yurt Nakil işlemleri kısmına tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yurt nakil işleminiz oldukça acil ve sistem henüz açık değilse böyle bir durumda ise yurt müdürlükleri ile iletişime geçebilirsiniz.