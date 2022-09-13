Haberler Yaşam Haberleri KYK YURT NAKİL İŞLEMLERİ 2022: KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet ile KYK yurt değiştirme başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 13.9.2022 14:21

KYK YURT NAKİL İŞLEMLERİ 2022: KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet ile KYK yurt değiştirme başvuru ekranı

KYK yurt nakil işlemleri, KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanmasının ardından bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Kazandıkları üniversiteye uzak konumda bulunan yurda yerleşen öğrenciler, KYK yurt nakil başvurusu ile ilgili araştırmalarına başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu, sık sorulan sorular bölümünde KYK yurt değiştirme işlemleri ile ilgili merak edilenleri sıraladı. Peki, 2022 KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? KYK yurt değişikliği nasıl yapılır? İşte, e-Devlet ile KYK yurt değiştirme başvuru ekranı...

KYK YURT NAKİL İŞLEMLERİ 2022: KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet ile KYK yurt değiştirme başvuru ekranı

KYK yurt yedek sonuçları, aşama aşama açıklanıyor. Bakan Kasapoğlu, 2022-2023 KYK yurt 2. faz 1. yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların belli olmasıyla birlikte KYK yurt nakil işlemleri bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Çeşitli nedenlerden dolayı yerleştikleri yurtları değiştirmek isteyen öğrenciler, KYK yurt değişikliği ile ilgili araştırmalarına hız verdi. KYK yurt nakil işlemleri, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KYK yurt nakil başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt değişikliği nereden yapılır? İşte 2022 KYK yurt değiştirme süreci hakkında merak edilenler…

KYK YURT DEĞİŞTİRİR Mİ?

KYK yurt değişikliği işlemleri, çeşitli nedenlerden dolayı kayıt hakkı kazandıkları yurdu değiştirmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Özellikle büyük şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, okulundan uzak bir lokasyonda yer alan yurda düşmeleri halinde bu yurdu değiştirip değiştiremeyeceklerini merak ediyor. İşte, 2022 KYK yurt değiştirme başvurusu ve dilekçesi ile ilgili merak edilenler...

KYK YURT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR MI?

Örneğin İstanbul Avrupa Yakası'nda bir okula giden öğrenci, Anadolu Yakası'nda çıkan yurdunu nasıl değiştireceğini öğrenmek istiyor. Konu ile ilgili izlenecek yolu Kredi ve Yurtlar Kurumu açıkladı.

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçmiş dönemlerde KYK yurt nakil işlemleri için şehrinizde bulunan KYK Bölge Müdürlüğüne giderek dilekçe vermeniz gerekiyordu.

Ancak KYK yurt değişikliği için artık dilekçe vermeden başvuruda bulunulabiliyor. KYK yurt nakil işlemleri, e-Devlet üzerindeki sistem açıldığı zaman gerçekleştirilebilecek. Yurt nakil işlemleri online başvuru için şu adımların yapılması gerekiyor;

  • Yurt İzin Alma
  • Yurt Öneri/Şikayet/Talep
  • Yurt Nakil
  • Yurt Kayıp Silme Talebi
  • Katıldığım Etkinlikler
  • Yurt Yemek Takip

Yurt Nakil işlemleri kısmına tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yurt nakil işleminiz oldukça acil ve sistem henüz açık değilse böyle bir durumda ise yurt müdürlükleri ile iletişime geçebilirsiniz.

YURT BAŞVURUSUNDA YANLIŞ BİLGİ VERİLİRSE NE YAPILIR?

Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası "Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.

Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek "Yanlış Beyan" dan kayıtları silinmektedir. Bakanlığın daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.

YURTTA BARINMA HAKKI KAZANAN ANCAK YURTTA KALMAK İSTEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

KYK yurtlarında barınma hakkı kazanan ancak çeşitli sebeplerden dolayı yurtta kalmak istemeyen öğrencilerin herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

KYK YURT NAKİL TALEBİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

KYK yurt nakil talebi yaptığınız tarih, işleme başlanan tarih olarak kabul edilmektedir. Bu süre her öğrenci için değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla KYK yurt talebi ne kadar erken yapılırsa sonuçlar da o kadar erken açıklanabilmektedir.

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KYK YURT NAKİL İŞLEMLERİ 2022: KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet ile KYK yurt değiştirme başvuru ekranı
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