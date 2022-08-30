KYK yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 28 Ağustos'ta başvuruların tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci KYK yurt başvuru sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek. Peki; KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet ekranından öğrenilecek!
KYK YURT BAŞVURULARI BİTTİ!
24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos saat 23.59'da sona erdi.
Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.
Öte yandan Üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.
KYK YURT ÜCRETLETİ NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.