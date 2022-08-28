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Giriş Tarihi: 28.8.2022 11:38

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasının ardından KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. 28 Ağustos 2022 Pazar gününe kadar devam edecek yurt başvurularının ardından adaylar KYK yurt sonuçları sorgulama yapacaklar. Yapılacak değerlendirmelerin ardından KYK yurt başvuru sonuçları ilan edilecek. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek!

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek!

24 Ağustos'ta başlayan KYK yurt başvuruları Pazar günü sona erecek. İlk kez üniversiteye kayıt olan öğrenciler ile ara sınıf eğitimleri devam edenlerin başvuruda bulunduğu KYK yurt sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak. Başvuruda bulunanlar "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2022 KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos saat 23.59'a kadar sürmeye devam edecek.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi. KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta sona erecek. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.

Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.

Öte yandan Üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.

KYK YURT ÜCRETLETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.

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KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek!
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