KYK YURT SORGULAMA E-DEVLET EKRANI II 2022-2023 GSB yurt sonucu sorgulama ile KYK yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Son dakika haberleri... Günlerdir yanıtı araştırılan KYK yurt sonuçları açıklandı mı sorusu cevap buldu. Öğrenciler, bir süredir KYK yurt başvuru sonuçları için bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bilindiği gibi, başvurular 12 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden alınmıştı. Peki, 2021-2022 KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayından yaptığı açıklamada, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi.