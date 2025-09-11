KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI E-DEVLET | Yurt taahhütname onayı nasıl yapılır, ne zamana kadar yapılması gerekiyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulan KYK yurt yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler için taahhütname onay süreci başladı. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen tarihler içinde e-Devlet üzerinden onay işlemlerini yapmak zorunda olacak. İşte KYK yurt taahhütname onay ekranı ve sürece dair merak edilen detaylar…
Taahhütname onayı, 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Ziraat Bankasının Şube, ATM, internet Bankacılığı veya E-Ödeme (https://kyk.ziraatbank.com.tr/) yollarından herhangi birini kullanarak ilk kayıt ücretinizi yatırınız.
Ücretinizi yatırdıktan sonra E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) kapısı üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" menüsü altında bulunan "Yurt Taahhütname" Onayınızı yapınız.
Bu işlemleri tamamladığınızda yurt kayıt işlemleriniz tamamlanacaktır.