KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI E-DEVLET | Yurt taahhütname onayı nasıl yapılır, ne zamana kadar yapılması gerekiyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulan KYK yurt yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler için taahhütname onay süreci başladı. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen tarihler içinde e-Devlet üzerinden onay işlemlerini yapmak zorunda olacak. İşte KYK yurt taahhütname onay ekranı ve sürece dair merak edilen detaylar…