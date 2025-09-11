Haberler Yaşam Haberleri KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI E-DEVLET | Yurt taahhütname onayı nasıl yapılır, ne zamana kadar yapılması gerekiyor?
Giriş Tarihi: 11.9.2025 10:32

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taahhütname onay ekranına çevrildi. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden yurt haklarını onaylayarak kayıt sürecini tamamlayabilecek. Peki, KYK yurt taahhütname onayı nasıl yapılır ve onay işlemleri hangi tarihe kadar sürecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulan KYK yurt yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler için taahhütname onay süreci başladı. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen tarihler içinde e-Devlet üzerinden onay işlemlerini yapmak zorunda olacak. İşte KYK yurt taahhütname onay ekranı ve sürece dair merak edilen detaylar…

YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Taahhütname onayı, 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankasının Şube, ATM, internet Bankacılığı veya E-Ödeme (https://kyk.ziraatbank.com.tr/) yollarından herhangi birini kullanarak ilk kayıt ücretinizi yatırınız.

Ücretinizi yatırdıktan sonra E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) kapısı üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" menüsü altında bulunan "Yurt Taahhütname" Onayınızı yapınız.

Bu işlemleri tamamladığınızda yurt kayıt işlemleriniz tamamlanacaktır.

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI EKRANI E-DEVLET

