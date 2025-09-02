KYK YURT ve BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: GSB ile KYK yurt/burs başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler KYK yurt ve burs başvurularına odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen başvuruların ne zaman başlayacağı ve şartların neler olacağı merak ediliyor. Öğrenciler, "KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihte yapılacak, kimler başvurabilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte sürece dair son gelişmeler…
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt ve burs başvuruları her yıl farklı tarihlerde gerçekleşiyor. Öncelikli olarak öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt başvuruları alınıyor. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 dönemi için henüz kesin başvuru tarihlerini açıklamadı.
Yurt başvurularının, geçmiş yıllarda olduğu gibi Ağustos ayının son haftasına doğru başlaması öngörülüyor. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise genellikle üniversitelerin açılış döneminde, Ekim ayında yapılıyor. Öğrencilerin alacağı burs ödemeleri, başvurunun kabulünden sonra geriye dönük şekilde toplu olarak yatırılıyor.
KYK YURT ÜCRETLERİ
KYK devlet yurtlarının aylık ücretleri her yıl güncelleniyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla en düşük yurt ücreti 517,50 TL olarak belirlenmişti. Yurtların tipine göre bu ücretler artış gösteriyor ve 855 TL'ye kadar çıkabiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki KYK yurtlarında ise aylık ücret 1.125 TL olarak uygulanıyor.
Bununla birlikte; şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, gaziler ile gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş 25 yaşını doldurmamış öğrenciler, çocukluğunu devlet koruması altında geçirenler ve Aile Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınan öğrenciler KYK yurtlarında ücretsiz kalma hakkına sahip.
Geçtiğimiz yılın ücret listesi şu şekildeydi:
Tip Yurt: 517,50 TL
Tip Yurt: 607,50 TL
Tip Yurt: 607,50 TL
Tip Yurt: 720 TL
Tip Yurt: 765 TL
Tip Yurt: 855 TL
KKTC Yurtları: 1.125 TL
Yeni yıl için güncel ücret tarifesi ise henüz açıklanmadı.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları için resmi takvim henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl öğrenciler, başvurularını Ekim ayının ikinci haftasından itibaren yapmıştı. Bu yıl da sürecin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor ve burs ile kredi başvuruları aynı ekran üzerinden birlikte alınabiliyor.