KYK YURT ve BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: GSB ile KYK yurt/burs başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvuruları her yıl farklı tarihlerde gerçekleşiyor. Öncelikli olarak öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt başvuruları alınıyor. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 dönemi için henüz kesin başvuru tarihlerini açıklamadı.

Yurt başvurularının, geçmiş yıllarda olduğu gibi Ağustos ayının son haftasına doğru başlaması öngörülüyor. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise genellikle üniversitelerin açılış döneminde, Ekim ayında yapılıyor. Öğrencilerin alacağı burs ödemeleri, başvurunun kabulünden sonra geriye dönük şekilde toplu olarak yatırılıyor.