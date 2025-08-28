KYK yurt ve burs başvuruları: 2025-2026 KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman ve nereden başvuru yapılır?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurt ve burs başvuruları öğrencilerin hem barınma hem de maddi ihtiyaçlarını karşılamak için her yıl uygulanıyor. 2025-2026 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinden ilan edilecek. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl başvuru tapılır?
Her yıl ÖSYM tarafından açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından kısa süre içinde KYK yurt başvuruları alınıyor. 2025 yılı için de benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor.
Bu kapsamda, KYK yurt başvurularının Eylül ayı başında başlaması bekleniyor.
Yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusunun ardından e-Devlet üzerinden alınacak.
Başvurular sırasında öğrencilerden kimlik, tercih edilen şehir ve okul bilgileri istenirken; değerlendirmeler öğrencinin ailesinin gelir durumu, sosyal koşulları ve yerleştirildiği üniversiteye göre yapılıyor.
KYK burs ve kredi başvuruları ise genellikle üniversitelerde kayıtların tamamlanmasının ardından, Ekim-Kasım aylarında başlıyor. Öğrenciler yine e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. KYK bursları karşılıksız olarak öğrencilere sunulurken, kredi ödemeleri mezuniyet sonrasında geri ödenmek şartıyla veriliyor.
2025-2026 eğitim yılı için lisans öğrencilerine ödenecek burs ve kredi miktarının artırılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, bu yıl da desteklerin enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre güncellenmesi gündemde.
KYK yurt ve burs başvurularına ilişkin kesin tarihler henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde resmi duyuruyu yapması bekleniyor. Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gsb.gov.tr ve e-Devlet üzerinden gelişmeleri yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.