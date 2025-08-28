KYK yurt ve burs başvuruları: 2025-2026 KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman ve nereden başvuru yapılır?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurt ve burs başvuruları öğrencilerin hem barınma hem de maddi ihtiyaçlarını karşılamak için her yıl uygulanıyor. 2025-2026 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinden ilan edilecek. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl başvuru tapılır?