Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuru sonuçları, 7 Eylül'de adayların erişimine açıldı. KYK yerleştirme sonuçlarında herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, yedek sırasında kaldığını öğrendi. Bu noktada ''KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir, ne demek? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu. Okulların açılmasına kısa süre bir an önce kalacak yer bulmak isteyen üniversiteliler, ''KYK yurt yedek başvurusu ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanır?'' merak ediyor. Yedek sırasında olan öğrenciler, kayıt için yedek sıranın kendilerine gelmesini bekleyecek. İşte, 2022-2023 KYK yurt yedek sırası ile ilgili merak edilenler...
Son dakika haberi... Büyük bir merakla beklenen 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayından yaptığı açıklamada KYK yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığı bildirdi.
2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenilebiliyor.
KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler ele alınıyor. Bu değerlendirme sonucunda asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.
Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sırada bulunan öğrencilerin sıranın kendine gelmesini beklemesi gerekiyor. Yurttan ayrılan kişiler ya da kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler olduğunda yedek sıradaki öğrenciler sırasıyla yurtlara yerleştiriliyor.
Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerin KYK yurt kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belli olacak. Bunun ardından yedekteki isimlere de sırasıyla kayıt hakkı gelecek. Yedek listede öncelik sırasına göre öğrencilerin yurtlara yerleşimi sağlanacak.
KYK Yedek yerleştirme işlemleri yedek boş kontenjanlar uyarınca sonraki haftalarda da yapılmaya devam edecek. Her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak olan yedek yerleştirmelerin sonuçlarına http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
KYK yurt yedek başvuru tarihleri ve sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. GSB ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
KYK yedek sırası öğrenmek için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapmak gerekiyor. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
Kendisine ilk etapta yurt çıkmayan öğrenciler, misafir öğrenci olarak yurtlarda konaklayabilecek. Yedek olarak yurt bekleyen öğrenciler, bu sayede açıkta kalmadan kendi yurtlarının çıkmasını bekleyebilecek.