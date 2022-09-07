Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuru sonuçları, 7 Eylül'de adayların erişimine açıldı. KYK yerleştirme sonuçlarında herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, yedek sırasında kaldığını öğrendi. Bu noktada ''KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir, ne demek? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu. Okulların açılmasına kısa süre bir an önce kalacak yer bulmak isteyen üniversiteliler, ''KYK yurt yedek başvurusu ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanır?'' merak ediyor. Yedek sırasında olan öğrenciler, kayıt için yedek sıranın kendilerine gelmesini bekleyecek. İşte, 2022-2023 KYK yurt yedek sırası ile ilgili merak edilenler...

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Son dakika haberi... Büyük bir merakla beklenen 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayından yaptığı açıklamada KYK yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığı bildirdi.

2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenilebiliyor.

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