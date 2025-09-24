KYK yurtlarında hem çalış hem oku

Ailesinden uzakta kimi zaman çamaşırını yıkamayı öğrenen gençler kimi zaman da okul harçlıklarını çıkarmak için çeşitli işlerde çalışarak para kazanma ve idare etme yeteneklerini geliştiriyor. Eğitimin yanında hayatları için büyük bir deneyim olan şehir dışında üniversite okumakta gençlerin en büyük destekçileri ise Gençlik ve Spor Bakanlığı. Bakanlık, gençlerin hem sportif hem kültürel hem de maddi olarak gelişimlerini sağlamak için KYK yurtları aracılığıyla birçok proje hayata geçiriyor. Bu projelerden biri de Yurt-Time Spor projesi. Projeyle gençlerin hem sporu yaşam felsefesi haline getirmeleri hem de çalışarak okul harçlıklarını çıkarmaları sağlanıyor.

Başvuruları 22 Eylül'de başlayan proje kapsamında öğrenciler idare asistanlığından kütüphaneye, sosyal medyadan yemekhane sorumluluğuna kadar 22 farklı görev alanında yer alıyor. Projeye katılan gençler ayda en fazla 40 saatlik görev üstlenebilirken çalışma saatlerini de derslerine göre ayarlayabiliyor. Projelerle gençlerin günlük işe başlamadan önce kısa süreli egzersizler yaparak spor alışkanlığını da pekiştirmesi ve aktif bir gençlik yaşamaları amaçlanıyor. KYK yurtlarında görev alan öğrenciler hem yurtların işleyişine katkıda bulunuyor hem de çalışma karşılığında gelir elde ediyor. Yurt-Time Spor projesinde çalışan öğrenciler saatlik ücret olarak 115,57 lira kazanıyor. 2023-2024 döneminde projeye 46 bin 896 öğrenci başvurdu, değerlendirme sonucunda 9 bin 51 öğrenci yurtlarda görev almaya hak kazandı. 2024-2025 döneminde ise 81 il ve 852 yurttan başvuran öğrenciler arasından 9 bin 682 öğrenci Yurt-Time Spor projesine dahil edildi.