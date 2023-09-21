KYK Yurtlarında Ücretsiz Konaklama Şartları - Hangi Aylarda KYK’da Ücretsiz Kalınır?

KYK yurtları üniversite öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamaktadır. Öğrenciler cüzi bir miktar ücret ödeyerek bu yurtlarda kalabilmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bu yurtlarda son zamanlarda bir proje vardır. Belirli aylarda ve şartlara uygun kişiler KYK'da ücretsiz kalabilmektedir. Bunun için KYK yurtlarında ücretsiz konaklama şartları neler bilmek gerekir. KYK yurtları ücretsiz konaklama nasıl yapılır, hangi aylarda KYK'da ücretsiz kalma hakkı var sorularının da cevaplanması gerekir.

KYK Yurtlarında Ücretsiz Konaklama Şartları

KYK yurtları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardır. Bu yurtlar üniversite öğrencilerinin üniversite hayatı boyunca barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Öğrenciler barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayan bu yurtlarda kalmak için asgari tutarda yurt ücreti ödemektedir. Son birkaç yıldır Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarında bir proje hayata geçirmiştir. Bu projenin adı GSB Seyahatsever Programıdır. Bu projede belirlenen şartlara uyanlar, belirli aylarda KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanına[KU1] sahiptir.

KYK Yurtlarında Ücretsiz Konaklama Şartları Nelerdir?

Normalde KYK yurtlarında kalabilmek için öğrenci olmak gerekir. Fakat GSB Seyahatsever Programında üniversite öğrenci olma şartı aranmamaktadır.

18 ve 30 yaş arasında olan herkes bu proje ile KYK yurtlarında ücretsiz kalabilirler.

KYK yurtlarında ücretsiz kalabilme tarihleri 10 Temmuz ve 27 Ağustos şeklindedir.

KYK yurtlarında ücretsiz kalırken bazı kurallara uyulması şarttır. Bu kurallardan en önemlisi yurtta kalan diğer kişilerin huzurunu kaçıracak şekilde davranılmamasıdır.

KYK yurtlarında ücretsiz kalınırken giriş ve çıkış saatlerine uyulması gerekir. En erken 05.00'da yurttan çıkılabilir en geç 01.00'da yurda giriş yapılabilir.

Seyahatsever programı kapsamında bir kişi aynı ilde sadece 5 gece konaklayabilir.

Hangi Aylarda KYK'da Ücretsiz Kalınır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Seyahatsever projesi ile Türkiye'deki 18 ve 30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz konaklayacağı yurt imkânı sunmaktadır. Bu proje sayesinde belirtilen yaş aralığındaki gençle belirli tarihlerde ücretsiz şekilde KYK yurtlarında kalabileceklerdir. 2023 yılında bu proje 10 temmuzdan itibaren başlatılmıştır. 21 ağustosta da bu proje sona ermiştir. Dolayısıyla bu yıl 10 temmuz ve 27 ağustos arası KYK yurtlarında ücretsiz kalınmıştır.

Hangi Aylarda KYK'da Ücretsiz Kalma Hakkı Var?

Seyahatsever programı ülkemizin 81 ilinde de geçerlidir. 18 ve 30 yaş arasındaki gençler başvuru yaparak belirli aylarda KYK yurtlarında ücretsiz kalabilmektedir. Başvuru yaparken bazı şartlar vardır ve bu şartları yerine getirmek gerekir. Seyahetsever programı kapsamında KYK yurtlarında 10 temmuz ve 27 ağustos arasında ücretsiz kalınabilmektedir.

KYK Yurtları Ücretsiz Konaklama Nasıl Yapılır?

KYK yurtlarında ücretsiz konaklamak için 444 0 472 hattını aramanız gerekir. Bu hat sizleri doğrudan Gençlik ve Spor Bakanlığıyla görüşmenizi sağlayacaktır. Bu durumda T.C. kimlik numaranızla Seyehatsever Programı için rezervasyon yaptırmanız gerekecek.