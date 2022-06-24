La Casa de Papel: Kore oyuncuları kimler, konusu ne? Netflix’in yeni dizisi La Casa de Papel: Kore nerede çekildi, kaç bölüm?

La Casa de Papel: Kore yayına girdi. Birçok dizi izleyicisinin en sevdiği dizilerden biri olan orijinal dizi, şimdi Kore versionu ile Netflix'te yayınlanacak. Diziyi sevenler La Casa de Papel konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 24 Haziran yani bugün vizyona girmiş durumda. Böylece tüm sezonu Netflix'ten izlenebilir. İşte La Casa de Papel oyuncuları, konusu ve daha bir sürü detaylar!
Bir grup hırsız, Kuzey ve Güney Kore'nin ortak darphanesini ele geçirince polis, rehineleri kurtarıp hırsızları ve gizemli elebaşlarını yakalamak için harekete geçer."
La Casa De Papel Kore, Kore'nin Pyongyang ve Seoul şehrinde çekildi.
La Casa de Papel: Kore'nin tüm bölümleri yayınlandı. Dizi 12 bölümden oluşmakta. Dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı kesin değil.
La Casa de Papel: Kore'nin karakterlerinin isimleri de şehirler üzerinden verildi. Berlin, Moskova, Denver, Rio, Helsinki, Oslo karakter isimleridir.