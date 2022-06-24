Haberler Yaşam Haberleri La Casa de Papel: Kore oyuncuları kimler, konusu ne? Netflix'in yeni dizisi La Casa de Papel: Kore nerede çekildi, kaç bölüm?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:03 Son Güncelleme: 24.6.2022 14:03

La Casa de Papel: Kore oyuncuları kimler, konusu ne? Netflix'in yeni dizisi La Casa de Papel: Kore nerede çekildi, kaç bölüm?

La Casa de Papel: Kore oyuncuları kimler, konusu ne? Netflix’in yeni dizisi La Casa de Papel: Kore nerede çekildi, kaç bölüm?

Netflix’in en sevilen dizilerinden La Casa de Papel’in spin off’u Kore yayına girdi. 24 Haziran bugünden itibaren Netflix ekranlarından izlenebiliyor. Netflix Türkiye, Seul ismi boştaysa geliyorum! La Casa de Papel: Kore şimdi sadece Netflix'te. Paylaşımıyla yayına girdiğini açıkladı. Diziyi sevenler de La Casa de Papel Kore oyuncuları ve karakterlerini merak ediyor. İşte dizinin oyuncuları, konusu ve karakterlerinin isimleri!

La Casa de Papel: Kore yayına girdi. Birçok dizi izleyicisinin en sevdiği dizilerden biri olan orijinal dizi, şimdi Kore versionu ile Netflix'te yayınlanacak. Diziyi sevenler La Casa de Papel konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 24 Haziran yani bugün vizyona girmiş durumda. Böylece tüm sezonu Netflix'ten izlenebilir. İşte La Casa de Papel oyuncuları, konusu ve daha bir sürü detaylar!

LA CASA DE PAPEL KORE KONUSU

Bir grup hırsız, Kuzey ve Güney Kore'nin ortak darphanesini ele geçirince polis, rehineleri kurtarıp hırsızları ve gizemli elebaşlarını yakalamak için harekete geçer."

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Yoo Ji-Tae (Profesör),

Park Hae-Soo (Berlin),

Lee Won Jong (Moskova),

Kim Ji-Hun (Denver),

Jang Yoon-Ju (Nairobi),

Park Jung-Woo (Rio),

Kim Ji-Hun (Helsinki)

Lee Kyu-Ho (Oslo)

LA CASA DE PAPEL KORE NEREDE ÇEKİLİYOR?

La Casa De Papel Kore, Kore'nin Pyongyang ve Seoul şehrinde çekildi.

LA CASA DE PAPEL: KORE KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?

La Casa de Papel: Kore'nin tüm bölümleri yayınlandı. Dizi 12 bölümden oluşmakta. Dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı kesin değil.

LA CASA DE PAPEL: KORE KARAKTER İSİMLERİ NELER?

La Casa de Papel: Kore'nin karakterlerinin isimleri de şehirler üzerinden verildi. Berlin, Moskova, Denver, Rio, Helsinki, Oslo karakter isimleridir.

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La Casa de Papel: Kore oyuncuları kimler, konusu ne? Netflix'in yeni dizisi La Casa de Papel: Kore nerede çekildi, kaç bölüm?
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