La Casa de Papel: Kore oyuncuları kimler, konusu ne? Netflix’in yeni dizisi La Casa de Papel: Kore nerede çekildi, kaç bölüm?

La Casa de Papel: Kore yayına girdi. Birçok dizi izleyicisinin en sevdiği dizilerden biri olan orijinal dizi, şimdi Kore versionu ile Netflix'te yayınlanacak. Diziyi sevenler La Casa de Papel konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 24 Haziran yani bugün vizyona girmiş durumda. Böylece tüm sezonu Netflix'ten izlenebilir. İşte La Casa de Papel oyuncuları, konusu ve daha bir sürü detaylar!