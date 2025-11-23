Haberler Yaşam Haberleri LA LİGA: Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 için gözler Arda Güler'de!
Giriş Tarihi: 23.11.2025 13:41

LA LİGA: Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 için gözler Arda Güler'de!

İspanya La Liga'da 13. hafta heyecanı, liderlik mücadelesini yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmayla devam ediyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda Elche'ye konuk oluyor. Son haftaların formda ismi milli yıldızımızın performansı şimdiden merak konusu. Peki, Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev maçın tüm detayları...

LA LİGA: Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 için gözler Arda Güler’de!

Dünya Kupası elemelerinin ardından takımlarına dönen yetenekli isimler ligde mücadeleyi sürdürüyor. La Liga'da şampiyonluğun en iddialı adayların Real Madrid, Elche karşısında puan alarak Barcelona'nın yerini almak istiyor. İşte, Elche - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı:

ELCHE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga 13. hafta mücadelesindeki Elche Real Madrid maçı bugün oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada heyecan dorukta.

ELCHE - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga maçları S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanıyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Son günlerin formda ismi milli yıldız Arda Güler teknik adamın radarındaki yerini koruyor. Buna göre genç yeteneğin maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Elche: Dituro, Nunez, Affengruber, Chust, Pedrosa, Aguado, Febas, Mendoza, Josan, Mir, Rodriguez

Real Madrid: Courtois, Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

ARKADAŞINA GÖNDER
LA LİGA: Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 için gözler Arda Güler'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz