LA LİGA’DA DEV MAÇA GERİ SAYIM! Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İspanyol futbolunun güçlü ekiplerinden Barcelona, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Konuk ekip Real Sociedad ise galibiyet dışında bir seçenek bırakmıyor. Yeni haftaya avantajlı bir başlangıç yapmak isteyen Sociedad, ligdeki sıralamasını da yükseltmeyi amaçlıyor. Peki, Barcelona - Real Sociedad mücadelesi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN?
La Liga 7. hafta mücadelesinde Barcelona, 28 Eylül Pazar günü Real Sociedad'ı ağırlayacak. Karşılaşma saat 19:30'da başlayacak.
İKİ TAKIMDA SON DURUM
Barcelona, son 5 maçında yenilgi yüzü görmeden 7. hafta karşılaşmasına çıkıyor. Katalan ekibi, 3. haftada Rayo Vallecano deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı.
Real Sociedad ise son 5 maçının yalnızca birinden galibiyetle ayrılabildi. 6. haftada evinde Mallorca'yı 1-0 mağlup eden Bask ekibi, haftayı üç puanla kapatmıştı.
La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, Sevilla deplasmanına konuk olacak. Real Sociedad ise yeni haftada evinde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.