LA LİGA’DA DEV MAÇA GERİ SAYIM! Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İspanyol futbolunun güçlü ekiplerinden Barcelona, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Konuk ekip Real Sociedad ise galibiyet dışında bir seçenek bırakmıyor. Yeni haftaya avantajlı bir başlangıç yapmak isteyen Sociedad, ligdeki sıralamasını da yükseltmeyi amaçlıyor. Peki, Barcelona - Real Sociedad mücadelesi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...