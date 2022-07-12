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Giriş Tarihi: 12.7.2022 14:40

Labirent Ölümcül Kaçış oyuncuları ve konusu: Labirent Ölümcül kaçış nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

Orijinal ismi The Maze Runner olan 2014 yapımı aksiyon filmi, ATV ekranlarında gösterime girecek. Wes Ball’un yönetmenliğini yaptığı film, çıktığında yaptığı gişe ile dikkatleri üzerine çekmişti. Labirent Ölümcül Kaçış oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bu akşam televizyonlarda gösterime girecek olan Labirent Ölümcül kaçış konusu ne, oyuncu kadrosu nasıl? İşte detaylar!

Labirent Ölümcül Kaçış oyuncuları ve konusu: Labirent Ölümcül kaçış nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

Labirent Ölümcül Kaçış bu akşam ATV ekranlarında yayına girecek. Bir dönem oldukça tutulan yapımın devam filmleri de geldi. Serinin en sevilen filmi Labirent Ölümcül Kaçış olarak biliniyor. Filmseverler de Labirent Ölümcül Kaçış konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Labirent Ölümcül Kaçış oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar

LABİRENT ÖLÜMCÜL KAÇIŞ KONUSU

Labirent: Ölümcül Kaçış'ta, Thomas bir anda uyanır ve yukarı doğru hareket halindeki bir asansörde olduğunu fark eder. Asansörün kapıları açılır ve karşısında kendi yaşlarında bir grup genci görür. Koloni gibi görünen bu grup onu bir kayranda karşılamıştır. Devasa büyüklükteki duvarlarla çevrelenen bu geniş alanda Thomas ne kendisini, ne ailesini ne de geçmişini hatırlayamaz. Dahası karşısındaki "Kayranlılar" da tıpkı kendisi gibi buraya nasıl ve neden getirildiklerini bilmemektedirler.

Tek bildikleri şey ise her sabah labirente gidilen dev bir kapının açıldığıdır. Güneş batarken ise her akşam kapı kapanır. Üstelik her 30 günde bir asansörle gruba yeni bir genç gelmektedir. Thomas'ın ardındansa beklenmedik bir şekilde, bir hafta sonra asansör labirente Teresa adında bir genç kızı bırakır. Thomas şimdi hem kayran sakinlerinin hem de geçmişte bir yerlerden hatırladığı bu labirentin sırrını çözmeye çalışacaktır…

LABİRENT ÖLÜMCÜL KAÇIŞ OYUNCULARI

Dylan O'Brien Kaya Scodelario Will Poulter Thomas Brodie-Sangster Aml Ameen

LABİRENT ÖLÜMCÜL KAÇIŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film ABD'nin Louisiana eyaletinde çekildi.

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Labirent Ölümcül Kaçış oyuncuları ve konusu: Labirent Ölümcül kaçış nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?
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