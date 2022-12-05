Labrador Özellikleri ve Bakımı - Labrador Köpek Nasıl Beslenir ve Bakmak Zor Mu?

Labrador özellikleri ile dikkat çeken bir köpek türüdür. Labrador eğitimi konusunda tecrübeli insanlardan bilgi almak çok daha mantıklı olacaktır. Köpek beslemek isteyenler Labrador yaşam süresi ne kadar konusunu da araştırır. Bunun yanında Labrador ne kadar büyür ya da Labrador evde bakılır mı soruları da araştırılması gereken bir konudur. Labrador bakımı zor mu gibi merak ettiğiniz soruların cevapları yazımızın devamında.

Labrador Özellikleri

Labrador, sakin bir köpek olması nedeniyle hayvan severlerin ilgi gösterdiği bir köpek türüdür. Son derece sakin, meraklı ve sahibinin kendisinden memnun kalmasına önem verir. Bunun yanında köpeğin egzersiz ihtiyacı da oldukça fazladır.

Labrador cinsi köpekler ilk olarak Kanada'da ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde yasal otorite tarafından köpek sahiplerinden alınan yüksek vergiler nedeniyle hayvan severler bu köpek cinsini beslemeyi bırakmışlardır. Bu nedenle Labrador cinsi köpeklerin nesli Kanada'da neredeyse tükenmiştir. Türün devamlılığı adına Labrador köpekler İngiltere'ye götürülerek bu ülkeden çoğalmaya başlamışlardır.

Labrador Eğitimi

Labrador cinsi köpeklerin eğitimi diğer köpek türlerine nazaran daha kolaydır. Sahibini memnun etmeye son derece yatkın olan bu köpekler, eğitim konusunda da oldukça başarılıdır. Köpeği yavru iken almanız ve eğitimine küçük dönemde başlamanız işinizi kolaylaştıracaktır. Bir şeyleri çekme huyu olan köpekler bu alışkanlıklarından küçük yaşta vazgeçirilebilir. Doğuştan ya da sonradan eğitimle kazandırılan Labrador köpeğinin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Çok iyi bir yüzücüdür.

İyi koşarlar.

Koklama konusunda son derece başarılıdırlar.

Eğitimle arama köpeği olarak kullanılabilirler.

Yine eğitimle rehber köpek olarak kullanılabilirler.

Labrador Evde Bakılır Mı?

Labrador köpekleri evde beslemek isteyen ya da besleyen çok sayıda hayvan sever vardır. Son derece uysal ve zeki bir köpek olan Labrador köpekler evde beslemek için uygun hayvanlardır. Isırma ve havlama huyu olmayan bu köpekler Amerika'da en çok sevilen ve beslenen köpeklerin başında gelir. Son derece duygusal olan bu köpeklerin uzun süre sahibinden ayrı tutulmaması gerekir.

Labrador Bakımı Zor Mu?

Labrador köpeklerin bakımında en kilit nokta, köpeğin dengeli beslenmesi ve sürekli egzersiz yaptırılmasıdır. Kilo almaya son derece müsait olan köpeklerin porsiyonlarının ayarlanması gerekir. Köpeğin ortalama ağırlığı 26 ila 34 kg arasındadır. Aktif bir köpek türü olan Labradorlar için özel olarak geliştirilen mamalar tercih edilmelidir. Kullanılan mamanın en az % 90 oranında sindirilebilir olması gerekir. Bu sayede köpeğin sindirim ve bağırsak hastalıklarına yakalanma ihtimali de mümkün olduğu kadar düşer.

Kısa tüylü bir köpek türü olan Labradorların haftada en az 1 kez fırçalanması tavsiye edilir. Eğer köpek tüy dökme mevsiminde ise bu taramanın haftada en az 2 kez yapılması gerekir.

Labradorlarda görülen kronik hastalıklar dirsek ve kalça displezyasıdır. Bu hastalıklar da düzenli veteriner kontrolü ile önlenebilir ve tedavi edilebilir.