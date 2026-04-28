‘Laf attın’ kavgası cinayetle bitti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Ferhat Şirin ve ablasına laf attığını iddia ettiği Fatih Kurt arasındaki tartışma kanlı bitti. Alkollü olduğu öne sürülen Fatih Kurt'u göğsünden bıçaklayarak öldüren Ferhat Şirin, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Singapur Evleri önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Şirin ile ablası Pınar Şirin'e laf attığını ileri sürdüğü Fatih Kurt arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, Ferhat Şirin, alkollü olduğu iddia edilen Fatih Kurt'u göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Kurt, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL BIÇAKLA YAKALANDI

Polis ekipleri, şüpheli Ferhat Şirin'i suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan Şirin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.