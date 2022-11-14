Laf taşıdı diye çenesinden vurdu

Adana'da 20 yaşındaki Vedat T. ve arkadaşı Musa Z. (26) otomobille gezerken husumetlisiyle Seyit Mehli'yle (20) karşılaştı. Vedat T. geçtiğimiz Ocak ayında cinayete kurban giden ağabeyinin katiline laf taşımakla suçladığı Seyit Mehli'yi çenesinden ve bacaklarından vurdu. Polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklanırken ağır yaralanan Seyit Mehli'nin tedavisi sürüyor.

OTOMOBİLE BİNDİREREK KAÇIRDILAR

Olay, 27 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat T., arkadaşı Musa Z. ile birlikte otomobille gezerken, husumetli olduğu Seyit Mehli ile karşılaştı. Vedat T., tartıştığı Mehli'yi silahla tehdit edip, zorla otomobile bindirerek bölgeden ayrıldı. Vedat T., Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki boş bir arsada Mehli'yi dövüp, tabancayla bacaklarından ve çenesinden vurdu. Mehli'yi yol kenarında bırakan şüpheliler, kayıplara karıştı.

KAMERALARDAN TEŞHİS EDİLDİ

Bölgeden geçen bir kişi, Mehli'nin kanlar içinde hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi yapılan Seyit Mehli, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, adreslerine düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

LAF TAŞIDI İDDİASI

Emniyete götürülen şüphelilerden Vedat T.'nin 12 Ocak günü poğaça almak için gittiği fırında silahlı saldırıda öldürülen Mücahit T.'nin (25) kardeşi olduğu, Mehli'yi de bu cinayetten sorumlu tuttuğu ortaya çıktı. Vedat T. ifadesinde, Mehli'nin ağabeyini öldüren ve olayın ardından tutuklanan Gökhan Özdemir'e laf taşıdığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı Seyit Mehli'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.