Haberler Yaşam Haberleri Laf taşıdı diye çenesinden vurdu
Giriş Tarihi: 14.11.2022 10:28 Son Güncelleme: 14.11.2022 10:43

Laf taşıdı diye çenesinden vurdu

Adana’da ağabeyini öldüren katile laf taşıdığını iddia ettiği Seyit Mehli’yi kaçırarak çenesinden ve bacaklarından vurup ağır yaralayan Vedat T. ve arkadaşı tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Laf taşıdı diye çenesinden vurdu

Adana'da 20 yaşındaki Vedat T. ve arkadaşı Musa Z. (26) otomobille gezerken husumetlisiyle Seyit Mehli'yle (20) karşılaştı. Vedat T. geçtiğimiz Ocak ayında cinayete kurban giden ağabeyinin katiline laf taşımakla suçladığı Seyit Mehli'yi çenesinden ve bacaklarından vurdu. Polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklanırken ağır yaralanan Seyit Mehli'nin tedavisi sürüyor.

OTOMOBİLE BİNDİREREK KAÇIRDILAR

Olay, 27 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat T., arkadaşı Musa Z. ile birlikte otomobille gezerken, husumetli olduğu Seyit Mehli ile karşılaştı. Vedat T., tartıştığı Mehli'yi silahla tehdit edip, zorla otomobile bindirerek bölgeden ayrıldı. Vedat T., Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki boş bir arsada Mehli'yi dövüp, tabancayla bacaklarından ve çenesinden vurdu. Mehli'yi yol kenarında bırakan şüpheliler, kayıplara karıştı.

KAMERALARDAN TEŞHİS EDİLDİ

Bölgeden geçen bir kişi, Mehli'nin kanlar içinde hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi yapılan Seyit Mehli, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, adreslerine düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

LAF TAŞIDI İDDİASI

Emniyete götürülen şüphelilerden Vedat T.'nin 12 Ocak günü poğaça almak için gittiği fırında silahlı saldırıda öldürülen Mücahit T.'nin (25) kardeşi olduğu, Mehli'yi de bu cinayetten sorumlu tuttuğu ortaya çıktı. Vedat T. ifadesinde, Mehli'nin ağabeyini öldüren ve olayın ardından tutuklanan Gökhan Özdemir'e laf taşıdığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı Seyit Mehli'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Bombalı saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybetti
EYT YASASI SON DAKİKA: Yaş şartı tamamen kalktı! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
Youtube çöktü mü? Youtube erişim sorunu ne zaman düzeldi mi? BTK son dakika açıklamasıyla duyurdu
MasterChef kim elendi? 13 Kasım 2022 MasterChef’te kim gitti, elenen yarışmacı açıklandı! Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
SON DAKİKA | Taksim İstiklal Caddesi'ndeki görüntüler ortaya çıktı! Patlama sonrası kadın terörist böyle kaçtı
İnstagram ve Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram Twitter erişim sorunu düzeldi mi? BTK'dan son dakika açıklamasıyla duyurdu
Son dakika haberi | İstiklal'deki saldırıda bombayı bırakan gözaltına alındı: Bakan Soylu açıkladı! Kalleş saldırının talimatı nereden geldi?
İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda Yusuf Meydan ve küçük kızı Ecrin hayatını kaybetti: "Ecrin'e nasıl kıydınız!"
SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: İki ihtimal var...
TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm bilgiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Laf taşıdı diye çenesinden vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA