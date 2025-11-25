Lağım denize akıyor CHP’li belediyeden çıt yok

Ege'nin incisi Datça sahilinde lağım hattının patlaması sonucu pis su denize aktı, kirlilik ve kötü koku tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, sürekli arızalanan yer seçimin hatalı olduğu belirtilen terfi istasyonunun bir an önce kalıcı şekilde düzeltilmesini istiyor. Ege'nin incisi Datça'da, sahil bandında meydana gelen lağım hattı patlağı nedeniyle çevre kirliliği oluştu. Patlayan hatta ait pis suyun doğrudan denize akması, bölgede hem kötü kokuya hem de görüntü kirliliğine yol açtı. Olayın ardından MUSKİ ekiplerinin arızayı gidermek için uzun süredir sahada çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Ancak bölge sakinleri, sık sık arızalanan terfi istasyonunun yer seçiminin teknik açıdan hatalı olduğu yönündeki uzman görüşlerine dikkat çekti. Her ne kadar olayın turizm sezonu dışında yaşanmış olması bir nebze şans olarak değerlendiriliyor olsa da, Datça hâlen badem çiçeklerinin açtığı sıcak atmosferi ile hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise kısa sürede büyük tepki topladı. Vatandaşlar, oluşan kirliliğin kabul edilemez olduğunu belirterek arızanın bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.