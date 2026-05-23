Lağım sularının aktığı Küçükçekmece Gölü kahverengiye büründü

Küçükçekmece Gölü'nde çevre sakinlerini ve doğaseverleri tedirgin eden kirlilik baş gösterdi. Göl çevresindeki yerleşim yerlerinden ve endüstriyel hatlardan gelen lağım sularının doğrudan göle deşarj edildiği iddia edildi.

GÖLÜN RENGİ TEHLİKE

Küçükçekmece gölüne lağım künklerinden akan atık sular nedeniyle gölün rengi birçok noktada yeşil ve maviden tamamen kahverengiye döndü. Dere çıkışlarının gölle birleştiği alanlarda oluşan renk farklılığı, kirliliğin boyutunu ortaya koydu. Künklerin göle döküldüğü noktalarda kimyasal ve organik atıkların etkisiyle hat şeklinde, kalın köpük tabakaları oluştuğu görüldü. Çevreye kötü koku yayılırken, gölün içler acısı hali ve dere ağızlarındaki renk değişimi kameralara yansıdı. Vatandaşlar ayrıca koku da yapan gölün kurtarılması için özellikle göle akıtılan lağımların kesilmesini ve gölün kurtarılmasını istediler.