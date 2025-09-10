Haberler Yaşam Haberleri Lahana Nasıl Kesilir? Sarmalık Beyaz Lahana Kesimi Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 10.9.2025 09:00

İçeriğinde lif, C ve K vitaminleri, folik asit ve mineraller barındıran lahana, sağlıklı beslenmede ve mutfaklarda önemli bir yere sahiptir. Lahanadan en iyi verimi alabilmek için doğru kesim yöntemini bilmek gerekir. Özellikle sarmalık beyaz lahana hazırlarken, yaprakların düzgün çıkması ve kolay sarılabilmesi için doğru şekilde kesilmesi büyük önem taşır. Lahana nasıl kesilir, sarmalık lahana hazırlarken nelere dikkat edilmelidir soruları lezzetli ve pratik bir hazırlık için yol gösterici olacaktır.

Lahananın mutfakta pratik, lezzetli ve sağlıklı bir kullanım alanı vardır. Özellikle dolma ve sarmalarda tercih edilen beyaz lahana, doğru şekilde kesildiğinde hem yaprakları kolay ayrılır hem de yemek hazırlığı daha zahmetsiz hale gelir. Sarmalık lahana kesiminde önemli olan, yaprakların bütünlüğünü koruyarak haşlamaya uygun hale getirmektir. Lahana nasıl kesilir, sarmalık lahana hazırlarken nelere dikkat edilmelidir soruları bu noktada öne çıkar.

LAHANA NASIL KESİLİR?

Lahanayı kesmek için öncelikle dış yapraklarını temizleyip iyice yıkamak gerekir. Ardından ortadan ikiye, sonra dörde bölünerek sert göbek kısmı çıkarılır. Kullanım amacına göre farklı şekillerde kesim yapılabilir; salata ya da turşu için ince ince şeritler halinde doğranırken, yemek veya çorba için küçük parçalar halinde doğranır. Sarma yapılacaksa yapraklar tek tek ayrılır ve sap damarları inceltilir. Böylece lahana, hem kolay kullanılır hale gelir hem de yemeğe uygun şekilde hazırlanmış olur.

SARMALIK BEYAZ LAHANA KESİMİ NASIL YAPILIR?


Beyaz lahanayla en çok sarma yapmayı sevenleri hemen böyle alalım ve sarmalık lahana nasıl kesilir, adım adım anlatalım:

  • Lahanayı tezgâha alın ve dışındaki çürük, sararmış veya kopmuş yaprakları temizleyin.

  • Lahanayı bol suyla yıkayın ve kurulayın.
  • Keskin bir bıçakla kök kısmını çıkarın; ezik veya bozuk yerleri ayırın.
  • Lahanayı kare dilimler oluşturacak şekilde kesin:
  • Önce iki kesik atarak 3 parçaya ayırın.
  • Kenarlardaki uzun parçaları ortadan keserek kareye yakın parçalar elde edin.
  • Hazırladığınız lahana dilimlerini tek tek ayırın ve tuzlu suda haşlayın.
  • Haşlama sırasında sert ve damarlı kısımları ayırarak sarmalık yaprakları kolayca kullanın.

