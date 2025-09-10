Lahana Nasıl Kesilir? Sarmalık Beyaz Lahana Kesimi Nasıl Yapılır?

Lahananın mutfakta pratik, lezzetli ve sağlıklı bir kullanım alanı vardır. Özellikle dolma ve sarmalarda tercih edilen beyaz lahana, doğru şekilde kesildiğinde hem yaprakları kolay ayrılır hem de yemek hazırlığı daha zahmetsiz hale gelir. Sarmalık lahana kesiminde önemli olan, yaprakların bütünlüğünü koruyarak haşlamaya uygun hale getirmektir. Lahana nasıl kesilir, sarmalık lahana hazırlarken nelere dikkat edilmelidir soruları bu noktada öne çıkar.

LAHANA NASIL KESİLİR?

Lahanayı kesmek için öncelikle dış yapraklarını temizleyip iyice yıkamak gerekir. Ardından ortadan ikiye, sonra dörde bölünerek sert göbek kısmı çıkarılır. Kullanım amacına göre farklı şekillerde kesim yapılabilir; salata ya da turşu için ince ince şeritler halinde doğranırken, yemek veya çorba için küçük parçalar halinde doğranır. Sarma yapılacaksa yapraklar tek tek ayrılır ve sap damarları inceltilir. Böylece lahana, hem kolay kullanılır hale gelir hem de yemeğe uygun şekilde hazırlanmış olur.

SARMALIK BEYAZ LAHANA KESİMİ NASIL YAPILIR?



Beyaz lahanayla en çok sarma yapmayı sevenleri hemen böyle alalım ve sarmalık lahana nasıl kesilir, adım adım anlatalım: