Lakaplı okul

Siirt
'in Kurtalan
ilçesindeki Aksöğüt İlk/Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi öğrencileri "esmer", "sarışın", "büyük", "küçük" sıfatlarıyla çağırmakta buldu.
HERKESİN SOYADI 'YEŞİLYURT'
İlçeye bağlı 725 nüfuslu Aksöğüt köyünde yaşayanların akraba olması nedeniyle imam Mehmet Şafi Sevcan dışında herkes "Yeşilyurt" soyadını taşıyor. Köyde isim benzerliği nedeniyle en çok karışıklığın yaşandığı yer ise Aksöğüt İlk/Ortaokulu. 132 mevcutlu okulda 115 öğrencinin "Yeşilyurt" soyadını taşıması ve bazılarının isimlerinin de aynı olması öğretmenleri oldukça zorluyor. Aynı soyadına sahip öğrencilerden 16'sının Muhammed, 3'ünün Rabia, 3'ünün Elif, 2'şer öğrencinin de Gamze, Halime ve Hüseyin adını taşıması nedeniyle gerek derslerde gerekse sınavlarda zor anlar yaşayan öğretmenler, karışıklığın önüne geçmek için aynı isimdeki öğrencilere "esmer", "sarışın", "küçük", "büyük" gibi fiziki özelliklerine göre sıfatlarla sesleniyor.
'AYIRMAKTA ZORLANIYORUZ'
Sınıf öğretmeni Leyla Akkuş, "Sınavlarda veya ödev verirken zorluk yaşıyor, velileri karıştırıyordum. Sınav sonunda kâğıdına sadece 'Muhammed' yazan vardı. Öğrenciyi yazısına göre ayırt etmeye çalışıyordum. Muhammed diye çağırırken 5 Muhammed de ödev gösterirdi. Bazen de seslenince 'acaba hangimiz' diye tereddüt yaşadıkları için hiçbiri gelmiyordu. Yaş ve boy durumuna göre takma adlar kullanmak zorunda kaldık" dedi. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Çiğdem Demir de, "İsim ve soyadı aynı olanları ayırmakta zorlanıyoruz. Sınıfımdaki Elif isimli öğrencileri 'esmer Elif', 'sarışın Elif' diye ayırdık" dedi.
Anasınıfı öğretmeni Müşerref Dikici ise okuldaki 16 Muhammed'den 4'ünün anasınıfında olduğunu söyledi. Sınıfındaki Muhammed isimli öğrencilerin sarışın olduğunu, bu nedenle "sarışın" veya "esmer" diye de onları ayıramadığını anlatan Dikici, farklı yerlere oturtarak çözüm bulmaya çalıştığını dile getirdi.