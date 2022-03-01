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Giriş Tarihi: 2.3.2022

Laleli esnafını 30 milyon lira çarptılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Laleli esnafını 30 milyon lira çarptılar
İSTANBUL Laleli'de 4 esnaf, kendisini piyasada tanınmış bir döviz bürosu sahibinin yeğeni gibi tanıtıp yüksek kâr vaadi veren kişiye 30 milyon lira kaptırdı. İddiaya göre dolandırıcı kendisine gözaltında süsü verip arattığı sahte polisler aracılığıyla da para istemeye devam etti. Volkan Ö. ilk etapta, döviz bürosu olan A.H.'den 1 milyon 150 bin euro aldı ve kısa sürede vadeli hesaptan kâr elde edip geri vereceğini söyledi. Bu şekilde 4 farklı esnaf, Volkan Ö.'ye 30 milyon lirasını kaptırdı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan döviz bürosu sahibi A.A., oğlu M.A. ve İzmir'de izine rastlanan Volkan Ö. tutuklandı.

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Laleli esnafını 30 milyon lira çarptılar
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