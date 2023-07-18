ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 18 Temmuz 2023 Salı günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Lamı cimi yok deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan lam ile cim, hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Lamı cimi yok deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan lam ile cim, hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır?
A- Uygun değil ve uygun (CEVAP)
B- Komşu ve misafir
C- Ucuz ve pahalı
D- Geçmiş ve gelecek