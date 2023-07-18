



SORU: Lamı cimi yok deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan lam ile cim, hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır?

A- Uygun değil ve uygun (CEVAP)

B- Komşu ve misafir

C- Ucuz ve pahalı

D- Geçmiş ve gelecek