Haberler Yaşam Haberleri Lamı cimi yok deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan lam ile cim, hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır?
Giriş Tarihi: 18.7.2023 23:18 Son Güncelleme: 18.7.2023 23:19

Lamı cimi yok deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan lam ile cim, hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır?

Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 18 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Lamı cimi yok deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan lam ile cim, hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Lamı cimi yok deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan lam ile cim, hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 18 Temmuz 2023 Salı günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Lamı cimi yok deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan lam ile cim, hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (18 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Lamı cimi yok deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan lam ile cim, hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır?

A- Uygun değil ve uygun (CEVAP)
B- Komşu ve misafir
C- Ucuz ve pahalı
D- Geçmiş ve gelecek


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Lamı cimi yok deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan lam ile cim, hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır?
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