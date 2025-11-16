Lapa lapa kar geliyor | Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: 3 il için sarı kodlu alarm!

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.