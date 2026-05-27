Lastiği kontrol ederken canından oldu

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Kahramanmaraş
Narlı Gişeleri yakınında seyir halinde olan Hakim Karaaslan yönetimindeki TIR'ın lastiklerinden duman yükseldi. Bunun üzerine Karaaslan aracını emniyet şeridine çekerek lastikleri kontrol ederken yoldan geçen polis memuru Mehmet Fatih Ç., yardım amacıyla otomobilini emniyet şeridinde durdurdu. İki kişi TIR'ın arka kısmında inceleme yaparken aynı yönde seyreden İbrahim K. yönetimindeki TIR, önce park halindeki araca, ardından yol kenarındaki Karaaslan ve polis memuruna çarptı. Hakim Karaaslan olay yerinde hayatını kaybederken polis memuru Mehmet Fatih Ç. ile TIR şoförü İbrahim K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.