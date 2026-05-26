Haberler Yaşam Haberleri Lastiği kontrol ederken canından oldu: TIR şoförüne başka bir TIR çarptı
Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:42

Lastiği kontrol ederken canından oldu: TIR şoförüne başka bir TIR çarptı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde arızalanan aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde duran TIR şoförüne başka bir TIR çarptı. Kazada şoför hayatını kaybederken yardım için duran 1’i polis 2 kişi ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Lastiği kontrol ederken canından oldu: TIR şoförüne başka bir TIR çarptı
  • ABONE OL

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Kahramanmaraş Narlı Gişeleri yakınında meydana geldi. Nurdağı yönüne seyir halinde olan Hakim Karaaslan yönetimindeki TIR'ın lastiklerinden duman yükseldi. Bunun üzerine Karaaslan aracını emniyet şeridine çekerek lastikleri kontrol etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen polis memuru Mehmet Fatih Ç., durumu fark ederek yardım amacıyla otomobilini emniyet şeridinde durdurdu. İki kişinin TIR'ın arka kısmında inceleme yaptığı sırada aynı yönde seyreden başka bir TIR kontrolden çıktı. İbrahim K. yönetimindeki TIR, önce park halindeki araca ardından yol kenarında bulunan Karaaslan ve polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Hakim Karaaslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada polis memuru Mehmet Fatih Ç. ile TIR şoförü İbrahim K. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlamasının ardından Hakim Karaaslan'ın cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Karaslan'ın cenazesinin Şırnak'ın Silopi ilçesine toprağa verileceği öğrenildi.

#TARSUS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Lastiği kontrol ederken canından oldu: TIR şoförüne başka bir TIR çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA