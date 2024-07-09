Lastiği patlayan minibüs takla attı: 7’si ağır, 9 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Saray Mahallesinde yaşandı. Furkan Batır (22) idaresindeki 42 B 3087 plakalı minibüs, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, takla attı. Minibüs metrelerce sürüklendikten sonra durabilirken, ihbarla birlikte kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler sürücü ile birlikte minibüste bulunan aynı aileden Özkan (33), Yaşar (51), Raziye (50), Ömer (30), Seyit (4), Yaşar (6), İlayda Beyza (23) ve Emet Batır'a (26) ilk müdahaleyi olay yerinden yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü ile Emet Batır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.