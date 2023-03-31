Lastik Basıncı Uyarısı Nasıl Söner? Arabada Lastik Basıncı Uyarısı Sönmüyor, Neden Olabilir?

Arabada lastik basıncı uyarısı sönmüyor hatası nadiren karşılaşılan arızalardan biridir. Lastik basıncı uyarısı neden verir sorusunu araştırdığınızda sorunun farklı nedenlerinin olabileceğini görürsünüz. Lastik basınç sensörü sönmüyor çözümü ne araştırması ile pratik şekilde sorunun kaynağını anlayabilirsiniz. Lastik basıncı uyarısı nasıl söner sorusunun cevabını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Arabada Lastik Basıncı Uyarısı Sönmüyor?

Aracın önemli parçalarından biri de lastiklerdir. Arabada güvenli şekilde yolculuk yapmak için lastik basıncının belli bir seviyede olması gerekir. Bu ideal basınç aralığı lastik çapı ve ebadına göre değişir. Araçlarda bulunan lastik basınç sensörleri ile lastik basıncını düzenli olarak kontrol edebilirsiniz. Lastik basıncının uygun olmaması halinde yol bilgisayarı görüntü ünitesinde uyarı çıkacaktır. Bu uyarı, gerçekten lastik basıncının düşük olduğunun habercisi olduğu gibi yanlış ikaz da olabilir.

Lastik Basıncı Uyarısı Nasıl Söner?

Lastik basınç uyarı lambasının yanmasının farklı nedenleri olabilir. Bu kapsamda aşağıdaki hususları inceleyerek sorunun çözümü yoluna gidilebilir.

Lastik basınç sensörleri arızalanmıştır.

Yol bilgisayarı görüntü ünitesinde arıza vardır.

Lastiklerin basıncı ideal aralıkta değildir.

Lastik basınç uyarı lambası sönmüyorsa, öncelikle aracın bilgisayara bağlanarak bu lambanın söndürülmesi yoluna gidilir. Uyarı lambası söndükten sonra tekrar yanmıyorsa teknik bir sorundan kaynaklı olarak lastik basınç uyarı lambası yanmıştır. Eğer lamba söndürüldükten sonra tekrar yanıyorsa lastik basınç sensörleri kontrol ettirilmelidir. İhtiyaç duyulması halinde bu sensörler değiştirilerek sorun çözülecektir.