Lastik Diş Derinliği Kaç Mm Olmalı? Yasal Lastik Diş Derinliği Ne Kadar, Nasıl Ölçülür?

Lastik diş derinliği kaç mm olmalı sorusu ilgili vatandaşlar tarafından yöneltilirken aynı zamanda kolay yollarla ölçmek için bazı yöntemler aramaktadırlar. Bunların başında halk arasında oldukça yaygın olan bozuk para ile ölçülür mü sorusunu akıllara getirmektedir. Biz de haberimizin geri kalanında lastik diş derinliği nasıl ölçülür sorusunu sizler için cevapladık.

Lastik Diş Derinliği Kaç Mm Olmalı?

Trafikte rahat ve emniyetli bir sürüş için lastik diş derinliği oldukça önemlidir. Genellikle günümüzdeki araçların diş lastik derinlikleri 8 ila 9 mm civarındadır. Belli kullanım ve yol alma sonrasında diş lastik derinlikleri aşınır ve fazla aşınması durumunda hayati tehlikelere yol açabilir. Araç lastik diş derinliği belli bir aşınmadan sonra daha da çok aşınıp gözden kaçabilir. Bu sebeple ideal derinlik minimum 1,6 milimetredir. Ancak kış lastikleri genel derinliği 4 mm, yaz lastikleri ise 3 mm kadar inmesi durumunda değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Yasal Lastik Diş Derinliği Ne Kadar?

Lastik diş derinliği belli muayenelerden geçmesi için yasaların belirlediği ölçülere uymak zorundadır. T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik" ile belirtilen minimum diş derinliği lastiğin tüm çevresi boyunca 1,6 mm olmalıdır. Eğer lastik diş derinlikleri bu kalınlığın altında olur ise TÜVTÜRK muayenelerinden geçişi sağlanamaz. Bunun yanında trafik kontrollerinde araç sahiplerine para ceza uygulanır. Ayrıca yasalar tarafından yaz lastikleri en az 3 mm, kış lastikleri ise 4 mm olarak belirlenmiştir.

Lastik Diş Derinliği Nasıl Ölçülür?

Lastik diş derinliği ölçümü belli başlı aletlerle yapılmakla beraber belli yollarla da bakılabilir. Lastik diş derinliğinin anlaşılır olması için lastik markalarının çoğu dişlerin olduğu bölgeye gösterge yerleştirmiştir. Lastiğiniz aşındığında bu noktayı geçip geçmediğini göstergeye bakarak anlayabilirsiniz. Eğer gösterge kaybolmuşsa lastiğinizdeki diş derinliği ideal kalınlığı geçmiş demektir. Eğer bu göstergeyi bulmakta zorlanırsanız bozuk para ile de ölçebilirsiniz. 1 lira veya 50 kuruşun dış halkası 4 mm olduğun lastiği ölçmeniz için size yardımcı olur. 1 lira üzerindeki Atatürk büstünün olduğu halka görünüyorsa lastiğiniz 3 mm sınırına ulaşmış demektedir.