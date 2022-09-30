Haberler Yaşam Haberleri Lastik Hava Basıncı Tablosu - Arabada Lastik Basıncı Kaç Olmalı, Nerde Yazar, Nasıl Öğrenilir?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 16:49 Son Güncelleme: 30.9.2022 16:50

Lastik Hava Basıncı Tablosu - Arabada Lastik Basıncı Kaç Olmalı, Nerde Yazar, Nasıl Öğrenilir?

Lastik hava basıncı, her sürücünün bilmesi gereken önemli bir husustur. Çünkü lastiklerin bakımlarının zamanında yapılmaması ve lastiklerde basınçlarda sorun olması frenlerden istenilen performansın alınmamasına bu da kazaların olmasına sebebiyet verir. Bu nedenle iyi sürücüler; lastik hava basıncı tablosunu, arabada lastik basıncı kaç olmalı sorunun yanıtını ve lastik basıncının nasıl öğrenildiğini bilmelidirler.

Lastik Hava Basıncı Tablosu - Arabada Lastik Basıncı Kaç Olmalı, Nerde Yazar, Nasıl Öğrenilir?

Son dönemde araçlarda benzin tüketiminin artması ve araçların performansının eskisi gibi güçlü olmamasının nedeni lastiklerde meydana gelen basınç kaybı olabilir. Bu sorunları yaşayan sürücüler lastik hava basınçlarını ölçmeli ve bir sorun olup olmadığını kontrol etmelidirler. Bunu yapabilmek için sürücüler arama motorları üzerinden "lastik hava basıncı tablosu, arabada lastik basıncı kaç olmalı, nasıl öğrenilir?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaktadırlar.

Lastik Hava Basıncı Tablosu

Lastik Basıncı Kaç Olmalı?

Lastik hava basıncı, lastiklerden bulunan havanın basınç seviyesidir. Araçların lastiklerinin otomobil üreticilerinin tavsiye ettiği ettiği basınç değerlerine uygun bir şekilde şişirmek, lastik bakımı hakkında en önemli konulardan birisidir. Lastik hava basıncı tablosunda belirtilen değerlere uyulduğunda lastikler hem daha az aşınır hem de sürüş daha güvenli hale gelir. Çoğu binek otomobilde lastik basıncının 32 ile 35 Psi arasında tutulması önerilmektedir. Ancak aracın ağırlığı, araç içerisinde bulunan kişi sayısı ve lastik ölçüleri gibi etkenler olması gereken basıncın artmasına ya da azalmasına neden olabilir.

Arabada Lastik Basıncı Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

Lastik basıncını öğrenmek için lastik basıncını ölçmek gereklidir. Lastik basıncı ölçümü için de dikkat edilmesi gereken hususlar bulunur. Öncelikli olarak;

  • Lastik basıncını hava soğukken kontrol etmek önemlidir. Sıcak havalarda yanlış değerlerle karşılaşılabilir.
  • Aracı durdurduktan sonra minimum 30- 45 dk beklemek yanlış ölçüm yapmamak için gereklidir.
  • Aracın düz bir zaminde durması da önlem taşır.

Araç düz zeminde durduktan sonra sibop kapaklarını teker üzerinden çıkarın. Pompa hortumunu bir/ iki saniye açık supap gövdesine bastırın. Manuel ve otomatik araçların lastik pompalarının üzerlerinde basınç göstergesi bulunur. Göstergeye bakarak 1- 2 saniye içerisinde lastik içerisinde basınç değeri öğrenilir. Eğer araç içi lastik pompasına sahip değilseniz bunu benzinliklerden temin edebilirsiniz.

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Lastik Hava Basıncı Tablosu - Arabada Lastik Basıncı Kaç Olmalı, Nerde Yazar, Nasıl Öğrenilir?
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