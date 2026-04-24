Lastiklerin içerisine gizlenen 8 kilo 266 gram eroin ele geçirildi: 1 şüpheli tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde operasyon düzenleyen ekipler, eroin sevkiyatı yaptığı tespit edilen K.Ö. isimli şüphelinin kullandığı araç kontrollü olarak durdurdu.

Araçta narkotik madde arama köpeği 'Tokyo' eşliğinde gerçekleştirilen detaylı aramada, lastiklerin içerisine özel düzenekle gizlenmiş vaziyette 8 kilo 266 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzuru, gençlerimizin güvenli geleceği ve toplum sağlığının korunması adına uyuşturucu madde ticareti ile mücadelemiz, ilimizin her noktasında azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.