Laszlo Krasznahorkai kimdir, kaç yaşında? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Laszlo Krasznahorkai eserleri ve hayatı

Nobel Edebiyat Ödülü 2025 yılında sahibini buldu. Geçtiğimiz yıl akademi tarafıdan ödül Güney Koreli yazar Han Kang'a verilmişti. Nobel ödülleri Stockholm'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Peki, Laszlo Krasznahorkai kimdir?
İsveç Akademisi, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Macar senarist ve romancı László Krasznahorkai'ye verildiğini duyurdu. Ödüllerin yıl sonu törenle verilmesi bekleniyor.
1985 yılında ilk romanı 'Sátántangó'yu (Şeytan Tangosu) yayımladı. Kitabın elde ettiği başarı sayesinde kısa sürede Macar edebiyatının önemli temsilcilerinden biri haline geldi.
İkinci romanı 'Az ellenállás melankóliája' Almanya'da büyük başarı elde etti. Yazar, Bestenliste Ödülü'nün sahibi oldu.