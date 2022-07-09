Latif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Latif Doğan hayatı ve albümleri!

LATİF DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29 Nisan 1967 tarihinde Adıyaman'ın Besni ilçesinde beş kardeşli bir ailede dünyaya gelen şarkıcı ve şarkı yazarı Latif Doğan, Babasını erken yaşta kaybetmesinin ardından kardeşlerine bakabilmek için iş hayatına atılmıştır. Müzik kariyerine 11 yaşında katıldığı bir düğünde darbuka çalarak başlayan Latif Doğan, kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkânı açmıştır.

1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapan Doğan, 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkarmıştır.

Bu albümlerden sonra adını geniş kitlelere duyuran Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Ünlü şarkıcı, daha sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.

1987 yılında Emine Doğan ile evlenen Latif Doğan'ın bu evlilikten Sevda, Sena ve Seydi Vakkas Doğan isimlerinde iki kızı bir de oğlu vardır.