Lavaboda fenalaştı: Evin camı kırılarak kurtarıldı!

İçeriden ses gelmemesi üzerine ise polisler haber merkezine yaptığı anons ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderilmesini istedi. Şahsın kaldığı eve merdiven yardımıyla ulaşan itfaiye ekipleri, camı kırarak içeri girdi. Polis ve itfaiye ekipleri, şahsı lavabonda baygın vaziyette buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılan ve ismi açıklanmayan şahsın, rahatsızlanarak baygınlık geçirdiği belirlendi. Ambulansla, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.