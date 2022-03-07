Lavantayla 6 yılda patron oldu

Adanalı 37 yaşındaki ev hanımı Yeliz Tok '2016 yılında " Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında " Lavanta Kokulu Kelebekler " projesiyle önce bölge, sonra da Türkiye birinciliğini kazandı. Kadın girişimcinin devletten 40 bin lira hibe alarak ektiği lavantalardan yılda 4 ton hasat gerçekleşiyor. Tarlanın yanına kahvaltı bahçesi de açan Yeliz Tok'un lavanta tarlası kısa sürede gelin ve damatların fotoğraf çektirdiği dış mekan alanı oldu. Tok, "Lavantalardan elde ettiğimiz yağ, krem, sabunları stantlarımızda satıyoruz. Ayrıca 10 kişiyi istihdam sağladık. Özellikle köydeki genç kızlarımızı ve kadınlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Burada tarım ve turizmi birleştirdik" dedi.

ÖDÜLÜNÜ BİNALİ YILDIRIM'IN ELİNDEN ALDI

2 çocuk annesi Yeliz Tok, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2016 yılında düzenlediği "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamındaki yarışmada, " Lavanta Kokulu Kelebekler" projesiyle Türkiye birincisi olup, Şekerbank'tan 40 bin TL hibe almaya hak kazandı. Birincilik ödülünü dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın elinden aldı.

4 TON HASAT

Yeliz Tok, Kuyumcular Köyü'nde kayınbabasına ait 5 dönümlük tarlaya lavanta fideleri ekti. 5 ay sonra 400-500 demet lavanta çiçeği toplayan Tok'un tarlasında yılda 4 ton hasat yapılmaya başlandı.. Tarlanın yanda hafta sonları lavanta kokuları arısında köy kahvaltısı servisi de yapmaya başlayan girişimcin ünü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

DIŞ ÇEKİM ALANI OLDU

Evlenen çiftlerin dış mekan çekimi için lavanta tarlasını tercih etmeye başladı. Lavanta çiçeklerinin kokusu ve görüntüsü arasında fotoğraf çektiren çiftlerin her geçen gün arttığını söyleyen Yeliz Tok, "İnsanlar sosyal medyadan görüp, birbirlerine tavsiye ederek lavanta tarlamızı ziyarete gelip, bol bol fotoğraf çektiriyor. Kahvaltılarını yapıp, lavantadan elde ettiğimiz yağ, sabun krem ürünlerimizden alarak buradan mutlu ayrılıyor. Yani burada hem tarımı hem de turizmi birleştirdik" diye konuştu.