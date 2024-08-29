Un, su, tuz ve mayadan oluşan lavaş oldukça hafif ve lezzetli bir yapıya sahiptir. Tek başına tüketilebildiği gibi içerisine yiyecek doldurularak da yenilen lavaşa en büyük örnek dürüm olacaktır. Lavaş, sağlıklı ve hafif olmasıyla yalnızca kebap ve dürüm yanında değil, birçok öğün ve diyette de tüketilir. Oldukça sevilen lavaşla ne yapılır, lavaştan kahvaltılık ne yapılır, nasıl değerlendirilir konuları merak ediliyor.

Lavaşla Ne Yapılır?

İnce ve düz bir yapıya sahip olan lavaşla ne yapılır sorusunun birçok yanıtı vardır. En çok bilindiği üzere dürüm, döner, kebap yapılabileceği gibi çok farklı tariflerde de kullanılabilir. Örneğin üzerine sürülen domates sosu ve birkaç malzeme ile lavaş pizza yapılabilir. Aynı şekilde başka malzemeler eklenip fırında pişirilerek pide yapılabilir.

Lavaştan Kahvaltılık Ne Yapılır, Nasıl Değerlendirilir?

Her besinle uyum sağlayabilen lavaşı değerlendirmek için seçenekler oldukça fazladır. Özellikle kahvaltı öğününde tüketmek için tost yapılabilir. İçine sürülen peynir, eklenen avokado ve yeşilliklerle lezzetli bir roll veya sandviç hazırlanabilir. Yumurta ve kahvaltılığın yanına yakışan bir besin olan lavaşla aynı zamanda börek, lazanya, taco tarzı yiyecekler yapılabilir.