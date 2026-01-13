Lazer epilasyon dehşeti

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde, 2024 yılının aralık ayında lazer epilasyon işlemi sırasında 17 yaşındaki H.K.'nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. İşlemi yarıda keserek hastaneye giden genç kızın, Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen detaylı muayenesinde yanağında, kolunda ve karın bölgesinde çok sayıda 2. derece yanık ve çenesinde de yanıklar olduğu belirlendi.Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan H.K. "İşlemi yapan kadına acı hissettiğimi söyledim. O da ilk seans olduğu için bunun normal olduğunu söyleyerek işleme devam etti. Sonra başka bir kadını çağırarak 'Cihazın ayarı düşmüyor, ben bu cihaza hâkim değilim' dedi. Diğer kadın, 'Cihazın cam kısmı kırık' dedi. Bir kez kendi kolunda deneyip tekrar epilasyon işlemine devam etti. Ben yine canımın acıdığını söyleyince işlemi bırakıp krem sürdüler. Hastanede muayene oldum, bir daha da oraya gitmedim. Kolum ve karın bölgemde yanıklar var. İşlemi yapanlardan şikâyetçiyim" dedi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. İşyeri sahibi Emrah Ü. (40) ve işlemi gerçekleştiren Nermin D. (54) hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırmaları istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Genç kızın vücudunda yanıkların oluştuğu fotoğraflar da dava dosyasına girdi.