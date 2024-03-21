Haberler Yaşam Haberleri Lazerden Sonra Su Değerse Ne Olur? Lazerden Sonra Duş Alınır Mı, Zararı Var Mı?
Giriş Tarihi: 21.3.2024 15:17 Son Güncelleme: 21.3.2024 15:17

Lazerden Sonra Su Değerse Ne Olur? Lazerden Sonra Duş Alınır Mı, Zararı Var Mı?

Vücuttaki istenmeyen kıl köklerinin lazer ışınları yardımı ile yok edilmesi işlemine lazer epilasyon adı verilir. 1990’lı yılların sonuna doğru ticari olarak yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan bu işlem kadın ve erkekler için büyük rahatlık sağlar. Lazer epilasyon sonrası suş almak akıllarda soru işareti olarak kalır. Bu nedenle lazerden sonra su değerse ne olur, lazerden sonra duş alınır mı, zararı var mı gibi sorular gündeme gelebilir.

Lazerden Sonra Su Değerse Ne Olur? Lazerden Sonra Duş Alınır Mı, Zararı Var Mı?

Lazer, tıp alanında yaklaşık olarak 40 yıldır kullanılır. Günümüzde neredeyse tüm tıp alanlarında tercih edilir durumdadır. Göz hastalıkları, beyin cerrahisi gibi çeşitli alanlarda lazer kullanımı ile karşılaşılır. En popüler uygulamaların başında ise lazer epilasyon gelir. Vücuda değen lazerden sonra su değerse ne olur, lazerden sonra duş alınır mı, zararı var mı gibi soruların yanıtının bilinmesi gerekir.

Lazerden Sonra Su Değerse Ne Olur?

Lazer epilasyon sonrası vücuda sıcak su kullanmak, cildin tahriş olmasına neden olabilir. Bu nedenle en erken 8 saat sonra soğuk ya da ılık su ile banyo yapılabilir.

Lazerden Sonra Duş Alınır Mı, Zararı Var Mı?

Lazer epilasyon yaptırdıktan sonra hemen duş almamak gerekir. Vücuda su değmesi için gereken süre hastadan hastaya ya da doktordan doktora değişebilir. Genel olarak bakıldığında lazer epilasyon işleminin ardından en az 8 ila 24 saat boyunca duş alınmaması gerekir. Sıcak su, ciltteki damarların genişlemesine, ödemlerin artmasına ve tahrişe neden olur.

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Lazerden Sonra Su Değerse Ne Olur? Lazerden Sonra Duş Alınır Mı, Zararı Var Mı?
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