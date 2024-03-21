Lazer, tıp alanında yaklaşık olarak 40 yıldır kullanılır. Günümüzde neredeyse tüm tıp alanlarında tercih edilir durumdadır. Göz hastalıkları, beyin cerrahisi gibi çeşitli alanlarda lazer kullanımı ile karşılaşılır. En popüler uygulamaların başında ise lazer epilasyon gelir. Vücuda değen lazerden sonra su değerse ne olur, lazerden sonra duş alınır mı, zararı var mı gibi soruların yanıtının bilinmesi gerekir.

Lazerden Sonra Su Değerse Ne Olur?

Lazer epilasyon sonrası vücuda sıcak su kullanmak, cildin tahriş olmasına neden olabilir. Bu nedenle en erken 8 saat sonra soğuk ya da ılık su ile banyo yapılabilir.

Lazerden Sonra Duş Alınır Mı, Zararı Var Mı?

Lazer epilasyon yaptırdıktan sonra hemen duş almamak gerekir. Vücuda su değmesi için gereken süre hastadan hastaya ya da doktordan doktora değişebilir. Genel olarak bakıldığında lazer epilasyon işleminin ardından en az 8 ila 24 saat boyunca duş alınmaması gerekir. Sıcak su, ciltteki damarların genişlemesine, ödemlerin artmasına ve tahrişe neden olur.