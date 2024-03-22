Lazerden Sonra Tüylerin Dökülmesi İçin Ne Yapılmalı? Epilasyondan Kaç Gün Sonra Kıllar Dökülür? rs1

Lazer epilasyon, tüylerin büyümesini engeller ve kalıcı bir sonuç sağlar. Hızlı ve etkili olduğu için yaygın olarak tercih edilir. Cilt hassasiyetini azalttığı, kılları incelttiği ve köklerini tahrip ettiğinden dolayı başarılı bir uygulamadır. Cildin dokusunu iyileştirmesi ise başka bir avantajıdır. En iyi sonucu elde etmek için lazerden sonra tüylerin dökülmesi için ne yapılmalı ve epilasyondan kaç gün sonra kıllar dökülür mutlaka öğrenilmelidir.

Lazerden Sonra Tüylerin Dökülmesi İçin Ne Yapılmalı?

Lazer epilasyon yaptırmadan önce cilt tipine ve kıl rengine dikkat edilmesi şarttır. Bunun gibi çeşitli faktörler, epilasyonun başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını belirler. Herhangi bir yanlış uygulama yapılmaması için lazer epilasyondan önce uzman bir dermatolog ile görüşülmesi tavsiye edilir. Eğer gereken koşullar uygunsa o zaman lazer yaptırılmalıdır. Ek olarak, bu işlemi yaptırmadan önce bazı noktalara özellikle dikkat edilmelidir. Doğru kliniği seçmek, tüyleri jiletle almayı bırakmak, cilt tipine ve kıl rengine uygun lazeri belirlemek, seansları aksatmamak ve güneş ışınlarından korunmak gerekir. Lazerden sonra tüylerin dökülmesi ve ciltte oluşan rahatsızlığın azaltılması için ise aşağıdaki adımların izlenmesi tavsiye edilir.

-Lazer epilasyon sonrası ciltte oluşan kuruluğu ve tahrişi gidermek için nemlendirici kullanılmalıdır. Bunun için nemlendirici krem, aloe vera jeli, alkol bazlı losyon tercih edilmeli ve soğuk kompres uygulanmalıdır.

-Uygulamadan sonra cilt hassasiyeti artar ve güneş ışınlarına karşı savunmasız kalır. Bunu önlemek için ise güneş kremi kullanılmalı ve olabildiğince güneş ışınlarından kaçınılmalıdır.

-Epilasyondan sonra kalan ufak tefek tüyler nazikçe alınmalı ve kesinlikle jilet kullanılmamalıdır.

-İşlemden hemen veya birkaç gün sonra sıcak banyo yapılmamalıdır. Çünkü bu, ciltteki tahrişi artırabilir ve kızarıklığa yol açabilir.

-Lazer epilasyondan sonra tüylerin kendiliğinden dökülmesi beklenilmeli ve kesinlikle jilet, ağda veya epilatör kullanılmamalıdır. Bu yöntemler, cildi tahriş eder ve istenilen sonucu elde etmeyi zorlaştırır.

-Eğer ciltte beklenilmeyen bir durum söz konusu ise lazer uygulamasını yapan uzmana veyahut bir dermatoloğa danışılmalıdır.

Lazer Sonrası Dökülme Nasıl Hızlandırılır?

Lazer uygulamasından sonra tüylerin dökülme süresi herkeste aynı olmayabilir. Ancak ortalama olarak birkaç gün içinde tüyler dökülmeye başlar. Tamamen dökülmeleri ise birkaç hafta veya ay sürebilir. Bu süreci hızlandırmak için ise şu yöntemleri uygulamak faydalı olabilir.

-Cilt eksfoliasyonu yapmak için ölü derilerden arındırmak şarttır. Bunun için çeşitli peeling uygulamaları ve kese yapmak faydalı olabilir. Bu, tüylerin dökülmesini büyük ölçüde hızlandırır.

-Lazer uygulamasının yapıldığı bölgeye masaj yapmak kan dolaşımını artırır ve dökülmeyi kolaylaştırır.

-Cildi düzenli olarak nemlendirmek, tüylerin dökülmesini hızlandırır ve ciltteki tahrişi önler.

-Lavanta yağı ile cilde masaj yapmak da bu anlamda etkilidir. Fakat kullanmadan önce alerjik reaksiyon oluşturabilme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

-Bol su tüketimi ise vücudun toksinlerden arındırılmasını sağlar ve tüylerin hızlı bir şekilde dökülmesine yardımcı olabilir.