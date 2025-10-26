Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A’da gözler Kenan Yıldız’da!

Serie A'da haftanın en dikkat çekici mücadelesi Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio, Igor Tudor yönetimindeki Juventus'u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu kritik maçta, puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen iki dev ekip karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun parlayan yıldızı Kenan Yıldız ilk 11'de başlayacak mı merak konusu: