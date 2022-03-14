Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Anlamı Ve Yazılışı: Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Duası Ne Demek?

Arapça kökenli bir sözcük olan Lebbeyk, kelime olarak "buyurun" anlamını taşıyor. Halk arasında Lebbeyk ya da Allahümme Lebbeyk olarak bilinen dua, dini ifadede bir emri yerine getirmek için bir buyruğu talep ederek o buyruğu yerine getirmek anlamını taşıyor.

Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Duası

Lebbeyk duası, hac ve umre sırasında okunuyor. İhrama girildiğinde okunan dua şu şekildedir:

Lebbeyk, Allâhümme Lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, İnne'l-hamde ve'nni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerîke lek

Aynı zamanda Allahümme Lebbeyk duasına Telbiye zikri, Telbiye duası da deniliyor.

Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Anlamı

Lebbeyk duasının merak edilen anlamı ise şu şekildedir: