Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Anlamı Ve Yazılışı: Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Duası Ne Demek?

İslam aleminde sıkça kullanılan bir kelime olan Lebbeyk, özellikle hac ve umre vazifelerinde kullanılıyor. Lebbeyk duasını öğrenerek gerektiği yerlerde bu duayı kullanabilirsiniz. Lebbeyk duası, anlamı ve yazılışı hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Arapça kökenli bir sözcük olan Lebbeyk, kelime olarak "buyurun" anlamını taşıyor. Halk arasında Lebbeyk ya da Allahümme Lebbeyk olarak bilinen dua, dini ifadede bir emri yerine getirmek için bir buyruğu talep ederek o buyruğu yerine getirmek anlamını taşıyor.
Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Duası
Lebbeyk duası, hac ve umre sırasında okunuyor. İhrama girildiğinde okunan dua şu şekildedir:
Aynı zamanda Allahümme Lebbeyk duasına Telbiye zikri, Telbiye duası da deniliyor.
Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Anlamı
Lebbeyk duasının merak edilen anlamı ise şu şekildedir:
Allah'ım! Senin emrine uydum ve davetine icabet ettim. İmanımla birlikte sana teslim oldum. Sen Rabbimsin. Sen emret, aciz bir kulun olarak emrini yerine getireyim. Allah'ım sen tek ve birsin. Yaratılanların içinde senin eşin ve benzerin yoktur. Mülk yalnızca sana aittir ve ortağın yoktur. Yalnız sana hamd ederim Bize nimet veren sensin. Tekliğine ve birliğine iman etmiş bir kulun olarak sana teslim oldum Allah'ım.