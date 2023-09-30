Lee Dong Wook Dizileri - En Beğenilen Lee Dong Wook TV Dizileri ve Filmleri Listesi

Lee Dong Wook'un filmleri genellikle aşk, romantizm, gizem, drama gibi temaları ele alır ve oyuncu, bu filmlerde genellikle güçlü ve kararlı karakterleri canlandırıyor. Lee Dong Wook dizileri sayesinde oyunculuğuyla birçok ödül kazandı ve bunların arasında bir Altın Disk Ödülü, bir Baeksang Sanat Ödülü ve bir MBC Drama Ödülü bulunmaktadır. en beğenilen Lee Dong Wook TV dizileri ve filmleri listesi içinde My Girl dizisinde Jin-wook rolünde, zengin bir adamın yeğenini canlandırdı.

Lee Dong Wook Dizileri

Lee Dong Wook'un En İyi Dizileri:

My Girl (2005): Cha Dae-woong adında bir adamın, Eun-sung adında bir mirasçıyı korumak için bir yalan söylediğini anlatan bir komedi-drama dizisi.

Cha Dae-woong adında bir adamın, Eun-sung adında bir mirasçıyı korumak için bir yalan söylediğini anlatan bir komedi-drama dizisi. My Princess (2006): Lee Seol adında bir prensesin, bir sahte kraliyet ailesinin oğluyla evlenmek zorunda kaldığını anlatan bir komedi-drama dizisi.

Lee Seol adında bir prensesin, bir sahte kraliyet ailesinin oğluyla evlenmek zorunda kaldığını anlatan bir komedi-drama dizisi. Hotel King (2014): Jang Man-wol adında bir kadın ruhun, bir otelin sahibi olarak yeniden doğduğunu ve Goo Chan-sung adında bir adamla tanıştığını anlatan bir romantik komedi dizisi.

Jang Man-wol adında bir kadın ruhun, bir otelin sahibi olarak yeniden doğduğunu ve Goo Chan-sung adında bir adamla tanıştığını anlatan bir romantik komedi dizisi. Guardian: The Lonely and Great God (2016): Kim Shin adında bir ölümsüz goblinin, Ji Eun-tak adında bir kadınla tanıştığını ve onu ölümden kurtarmaya çalıştığını anlatan bir romantik komedi dizisi.

The Lonely and Great God (2016): Kim Shin adında bir ölümsüz goblinin, Ji Eun-tak adında bir kadınla tanıştığını ve onu ölümden kurtarmaya çalıştığını anlatan bir romantik komedi dizisi. Stranger (2017): Hwang Shi-mok adında bir savcı ile Cha Young-jin adında bir dedektifin, gizemli bir cinayeti çözmek için birlikte çalıştığını anlatan bir gerilim dizisi.

Hwang Shi-mok adında bir savcı ile Cha Young-jin adında bir dedektifin, gizemli bir cinayeti çözmek için birlikte çalıştığını anlatan bir gerilim dizisi. Tale of the Nine Tailed (2020): Lee Yeon adında bir gumiho'nun, Nam Ji-ah adında bir kadınla tanıştığını ve onu ölümden kurtarmaya çalıştığını anlatan bir romantik komedi dizisi.

Lee Yeon adında bir gumiho'nun, Nam Ji-ah adında bir kadınla tanıştığını ve onu ölümden kurtarmaya çalıştığını anlatan bir romantik komedi dizisi. The Sound of Magic (2022): Yoon Ah-yi adında bir lise öğrencisinin, Ri Eul adında bir büyücüye aşık olmasını anlatan bir fantastik drama dizisi.

Yoon Ah-yi adında bir lise öğrencisinin, Ri Eul adında bir büyücüye aşık olmasını anlatan bir fantastik drama dizisi. My Secret Hotel (2014): Kim Do-jin adında bir otel yöneticisinin, Cha Jin-joo adında bir kadınla tanışmasını anlatan bir romantik komedi dizisi.

Kim Do-jin adında bir otel yöneticisinin, Cha Jin-joo adında bir kadınla tanışmasını anlatan bir romantik komedi dizisi. The King: Eternal Monarch (2019): Lee Gon adında bir imparatorun, modern Kore'de yaşayan Kim Go-eun adında bir kadınla aşık olmasını anlatan bir fantastik drama dizisi.

Eternal Monarch (2019): Lee Gon adında bir imparatorun, modern Kore'de yaşayan Kim Go-eun adında bir kadınla aşık olmasını anlatan bir fantastik drama dizisi. Bad and Crazy (2021): Soo-yeol adında bir polis dedektifinin, K adında bir gizemli adamla tanışmasını anlatan bir aksiyon-polis dizisi.

Soo-yeol adında bir polis dedektifinin, K adında bir gizemli adamla tanışmasını anlatan bir aksiyon-polis dizisi. My Roommate Is a Gumiho (2021): Lee Dam adında bir kadına aşık olan bir gumiho (korkunç bir yaratık) olan Shin Woo Yeo rolünde oynamıştır.

Lee Dam adında bir kadına aşık olan bir gumiho (korkunç bir yaratık) olan Shin Woo Yeo rolünde oynamıştır. Guardian: The Lonely and Great God (2016) - Kim Shin adında ölümsüz bir goblin olan Kim Shin rolünde oynamıştır.

En Beğenilen Lee Dong Wook TV Dizileri ve Filmleri Listesi

Lee Dong Wook, kariyeri boyunca çeşitli türlerde filmlerde rol aldı. En bilinen filmleri arasında şunlar bulunmaktadır: