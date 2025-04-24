Lektin Diyeti Örnek Menü - Lektin Diyeti Nedir, Neler Yasak?

Besinlerin sadece kalorileri değil, içerdiği bileşenlerin vücut üzerindeki etkileri de giderek daha çok konuşuluyor. Bu nedenle lektin adlı protein grubu, son yıllarda birçok sağlık uzmanının ve alternatif beslenme savunucusunun radarına girdi. Lektin diyeti örnek menü, pek çok kişinin alışık olduğu beslenme düzeninin dışında kalan detaylar içeriyor. Lektin diyeti nedir, neler yasak sorularıyla birlikte, bu konuda aklınızda soru işareti kalmayacağından emin olabilirsiniz.

Lektin Diyeti Örnek Menü

Kahvaltı:

2 adet organik yumurta (zeytinyağında pişmiş)

Yanında avokado dilimleri

Bir avuç yaban mersini

Bitki çayı (şekersiz)

Öğle Yemeği:

Izgara somon veya organik hindi eti

Buharda pişmiş brokoli ve kuşkonmaz

Limon + zeytinyağı soslu yeşil salata

Akşam Yemeği:

Fırında kabak dolması (pirinç yerine karnabahar kullanılarak)

Zeytinyağlı roka ve ceviz salatası

Fermente ev yoğurdu (laktoz duyarlılığı yoksa)

Ara Öğün/İkindi:

1 avuç çiğ badem veya ceviz

Hindistancevizi sütlü şekersiz latte

Lektin Diyeti Nedir, Neler Yasak?

Lektin diyeti, temel olarak lektin içeriği yüksek gıdaları beslenmeden çıkarmaya dayanır. Amaç, sindirim sistemini rahatlatmak, bağırsak geçirgenliğini önlemek ve bağışıklık tepkilerini dengelemektir. Lektin diyetinde temel amaç, yüksek lektin içeriğine sahip besinleri mümkün olduğunca azaltmaktır.

Bu diyette genellikle yasaklanan veya sınırlandırılan besin grupları şunlardır: