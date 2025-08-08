Lenfödem hastalığında erken tanı dönemi

Kocaeli Şehir Hastanesi, Nükleer Tıp Birimi bünyesinde hayata geçirilen lenfosintigrafi çekimleri, özellikle sıvı birikmesinden dolayı vücutta şişlik durumuna sebep olan lenfödem (Fil hastalığı) ve lenfatik sistem hastalıkları için önemli bir dönüm noktası olacak. Bu yeni görüntüleme tekniğiyle birlikte lenf dolaşımındaki bozukluklar artık daha erken ve hassas şekilde tespit edilebilecek. Yeni tanı sistemi, onkoloji, kardiyoloji ve fizik tedavi gibi pek çok tıp alanında teşhis süreçlerine büyük katkı sağlayacak.