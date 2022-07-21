Süper Lig 2022-2023 sezonu çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı takım, bir an önce transferleri bitirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda sağ bek hattını güçlü bir isimle doldurmak için harekete geçen Aslan, Olimpik Lyon'un Fransız futbolcusu Leo Dubois'ı KAP'a bildirdi. Fransa Milli Takımı'nda da oynayan Leo Dubois, milli formayla UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Peki, Leo Dubois kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar!
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığı Fransız futbolcu Leo Dubois, 20 Temmuz akşamı İstanbul'a geldi.
Son olarak Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'da forma giyen 27 yaşındaki sağ bek, Lyon'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Dubois'yı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup sarı-kırmızılı taraftar, tezahüratlarla karşıladı. Fransız futbolcu, taraftarlara "üçlü" tezahüratı yaptırdı.
Leo Dubois, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Fransız oyuncuyla bugün gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.
LEO DUBOIS KİMDİR?
14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Leo Dubois, altyapı kariyerine 2000 yılında başladı. 2012 yılında Nantes II takımıyla profesyonel kariyerine başlayan Leo Dubois, profesyonel kariyerine 2015'te altyapısından yetiştiği Fransa temsilcisi Nantes'ta başladı.
2018'de Olimpik Lyon'a transfer olan Leo Dubois, geçen sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. Sağ bek mevkiinde oynayan Fransız futbolcu, Fransa Milli Takımı'nda da 13 müsabakada forma giydi. Leo Dubois, milli takımla 2021'de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.