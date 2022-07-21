Süper Lig 2022-2023 sezonu çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı takım, bir an önce transferleri bitirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda sağ bek hattını güçlü bir isimle doldurmak için harekete geçen Aslan, Olimpik Lyon'un Fransız futbolcusu Leo Dubois'ı KAP'a bildirdi. Fransa Milli Takımı'nda da oynayan Leo Dubois, milli formayla UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Peki, Leo Dubois kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar!