Lepistes Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Türleri: Lepistes Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Renkleri ile dikkat çeken ve bulunduğu ortama şıklık katan Lepistes balığı akvaryum için tercih edilen ilk balık türleri arasında yer alır. Rengarenk görünümü ile 7'den 70'e herkesin beğendiği Lepistes balıkları hakkında merak edilen tüm bilgileri sizler için bir araya topladık.

Lepistes Balığı Özellikleri Nelerdir?

Ana vatanı Güney Amerika olan Lepistes özellikleri bakımından ele alındığında ilk dikkat çeken detay renklerine göre sınıflandırılması olacaktır. Oldukça hassas yapılarıyla dikkat çeken bu balık türü en fazla 2 yıl boyunca yaşayabilen canlılardır. Aç bırakıldıklarında yavru balıkları yeme gibi kötü bir özelliği bulunan Lepistes balıkları dişilerde 6 erkeklerde genellikle 4 cm boyutundadır. Her renkten olabilecek bu özel balık türü için kullanacağınız akvaryumun yosun ile donatılmış olmasına özen göstermelisiniz. Keza doğaları gereği yosunlarda yaşamayı fazlasıyla severler.

Nazik ve kibar yapılarıyla dikkat çeken Lepistes balığının diğer özelliklerinden biri de oldukça barışçıl olarak dikkat çekmeleridir. 50'den fazla türü olmasına rağmen en popüler olanları sıralayacak olursak; Mavi Lepistes, Kırmızı Lepistes, Albino Lepistes, AOC Lepistes, Half Blue Lepistes ve Üçgen Kuyruk Lepistes çeşitleri ön plana çıkar. Petshoplardan temin edebileceğiniz Lepistes Balıklarında sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam alanı sağlandığında dişileri 3-4, erkeklerin de 4-5 yıl kadar yaşayabildiği de gözlenmektedir. Lakin her tür bu kadar uzun süreler yaşayamıyor.

Lepistes Balığı Nasıl Beslenir?

Hassas olan ve özen isteyen Lepistes balığı beslenmesinde ilk bilinmesi gereken detay hem etçil hem de otçul olduğudur. Doğal ortamında iken omurgasız canlılar, böcek larvaları ya da zooplankton gibi besinler tüketen Lepistesler için akvaryum beslemesinde protein ve vitamin ağırlıklı bir düzen oluşturulmalıdır. Gerekli olduğu takdirde vitamin takviyeleri de yapılabilen Lepistesleri için sindirimi kolay küçük parçalar tercih edilmelidir. Bu nedenle toz balık yemleri önerilebilir.

Yeni doğan Lepistes yavruları doğumdan sonraki ilk haftayı kendi keselerindeki besinlerle sağlar. Sonraki dönemlerde gıda ihtiyacı doğmaya başlar. Ara ara canlı gıda takviyeleri yaparak daha sağlıklı yaşaması sağlanabilen Lepistes balığı için akvaryum suyunun kireçli ve sert olmasına özen gösterilmelidir.

Lepistes Türleri ve Bakımı

Lepistes balığı bakımında ilk dikkat edilecek şeylerden biri kullanılacak akvaryumun uygun dekorudur. Doğal ortamında yosunlarda yaşamayı tercih eden Lepistes balıkları için mutlaka buna uygun bir akvaryum tercih etmelisiniz. Akvaryumda kullanılan suyun sert ve kireçli olması gerekiyor.

Genellikle 19 litrelik akvaryumlarda beslenen Lepistes türleri için bu suyu hazırlarken 1 yemek kaşığı tuz ilavesi yapılabilir. Balıkların ideal yaşam ısısını 25,5 ile 27,8 derece aralığında ayarlamalısınız. Tek başına yaşamaması gereken bu renkli ve özel tür için yanına farklı Lepistes balıkları eklenebilir. Bilinen Lepistes türleri 50 ve üzerinde olduğu için sadece en popüler olanları listeleyecek olursak;